В Набережных Челнах на М-7 из-за аварийности уберут разворот в сторону Уфы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах с 6 октября уберут разворот через разделительную полосу на км 1043+950 трассы М-7 «Волга» (разворот в сторону Уфы). Об этом предупреждает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Решение приняли совместно с Управлением ГИБДД МВД по Татарстану после анализа аварийности. В прошлом году на участке М-7 км 1044 (вблизи разворота) зарегистрировали три ДТП, в которых один человек погиб, восемь граждан получили различные травмы.

— Маневры разворота могут быть осуществлены через транспортную развязку в разных уровнях на км 1043+700 или через организованный разворот в одном уровне на км 1042+720, — заявили в «Волго-Вятскуправтодоре», заверив, что технические средства организации дорожного движения установят до 6 октября.

Напомним, в Татарстане продолжается строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Началась надвижка пролетного строения моста через Каму, протяженность которого составит 1,3 километра.



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Татьяна Демина