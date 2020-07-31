Власти Челнов намерены запустить «Газели» вместо больших автобусов

Исполком Набережных Челнов планирует вывести на маршруты больших автобусов до 50 машин «Газель «Next CITY LINE». Сейчас в автограде уже курсирует один такой микроавтобус.

При этом власти Челнов утверждают, что закупка крупного транспорта также планируется. Она должна была пройти весной, однако планы испортила эпидемия коронавируса.

«План по большим автобусам мы не закрываем, он остается. В любом случае мы будем работать!», — приводит пресс-служба мэрии города слова руководителя исполкома Челнов Фарида Салахова.

Напомним, что Челнинская мэрия не смогла решить конфликт с КАМАЗом, возникший из-за долгов по лизинговым платежам за электробусы. В итоге производитель забрал машины, что вызвало в городе транспортный коллапс. Жители автограда почти полгода требуют от исполкома вернуть большие автобусы на дороги города.