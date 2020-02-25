На транспортный вопрос Челнов ответили тест-драйвными автобусами

История с общественным транспортом в Набережных Челнах нашла новое «точечное» развитие

После возврата КАМАЗу лизинговых автобусов большой вместимости транспортный комплекс автограда переживает тяжелые времена: из общественного транспорта остались только трамваи (которые ездят, что логично, не везде) и маршрутные такси небольшой вместимости. Пассажиры с инвалидностью, люди с детскими колясками, пенсионеры — словом, все, кто испытывает в связи с этим решительную невозможность передвигаться по городу, активно выражают свое недовольство, в том числе через соцсети. И вот история приобрела новый поворот: по 26-му маршруту начал ездить автобус Lotos. Как выяснило «Реальное время», к нему добавятся еще два от других производителей. Все три город пока не покупал, а получит бесплатно — на «тест-драйв».

Одинокий Lotos на дорогах Челнов

По маршруту №26 в автограде начал ездить низкопольный автобус большой вместимости Lotos. Он, как и 190 «лошадок» прежнего автобусного парка Челнов, собирается здесь же, в группе компаний «Раритэк» (компанией руководит Рафаэль Римович Батыршин). Автобус оснащается китайским газовым двигателем Yuchai. Сборка на 100% локализована в Челнах.

В салоне могут «с комфортом» разместиться до 76 человек (но в «Раритэке» нам рассказали, что реально можно поместить больше восьми десятков человек), есть специальные места для колясок и даже напольные пандусы. Звучит замечательно. Но загвоздка в одном: на сегодняшний день такой автобус колесит по 26-му маршруту в единственном экземпляре. «Раритэк» предоставил его в распоряжение ООО «Пассажирские перевозки» для тест-драйва бесплатно, причем выбран был самый сложный и загруженный маршрут.



Всего будут тестироваться три вида больших автобусов: кроме Lotos, власти обратили внимание на минские МАЗы и ульяновские SIMAZ'ы. Процесс продлится месяц, и по итогам этого «тест-драйва» обещают принять решение о поставке больших автобусов для транспортной сети города.

«Склад ломится от запчастей»

Денис Денисов, руководитель проекта Lotos, рассказал «Реальному времени»: как только было принято решение о том, что НЕФАЗы уйдут с дорог города, «Раритэк» сразу же обратился к городским властям с предложением о поставке своей продукции. Предприятие даже обещает переобучить водителей под новый вид газомоторного транспорта. Городские власти предложили предприятию передать один автобус на тестирование в ООО «Пассажирские перевозки» — «чтобы посчитать экономику процесса», как сказал Денисов. Одинокий Lotos, курсирующий сейчас по дорогам города, никто не покупал: по сути, это «мощный тест-драйв на одном из самых загруженных маршрутов», объяснили «Реальному времени» в «Раритэке».

— Этот автобус полностью собирается на нашей территории. Двигатели, действительно, китайские. Мощностей у нас хватит, чтобы обеспечить сколь угодно большой заказ города. Когда будет принято решение — пока неизвестно. Но в любом случае это будет только после того, как закончится тестирование всех трех образцов автобусов. Все эти машины разные.

На вопрос о том, по какой финансовой схеме пройдет обеспечение города новыми автобусами (если оно вообще пройдет), Денисов ответил, что все будет известно позже: это может быть с равной вероятностью и лизинг, и кредит, и прямая закупка. Один автобус Lotos по прайсу стоит 9 175 000 рублей, но это без учета субсидий (сейчас газомоторная техника субсидируется государством, но на 2020 год размера субсидий на предприятии пока не знают).

Что касается того, как челнинское производство собирается обойти проблему коронавируса и не встанет ли оно, ведь поставки из Китая могут на время прекратиться, Денис Александрович уверил «Реальное время», что проблемы нет:

— У нас склад ломится от запчастей, мы это предвидели и не останавливаемся.

Реакция соцсетей: «для здоровье полезно ходить пешком», «стыдаба» и «если тебе 60 лет, то пора в деревню»

В челнинских соцсетях сплошной негатив постепенно переходит в злую иронию. Впрочем, кое-где под возмущенными постами появляются и откровенно «промаршруточные» комментарии (в большинстве своем чудовищно неграмотно написанные). В них — советы челнинцам больше ходить пешком, меньше жаловаться, упреки в адрес пенсионеров и даже сакраментальное «вас никто не просил рожать» в сторону мамочек с колясками. Вот что, к примеру, пишет пользовательница с ником Снежана Нуриахметова:



«Раньше таких автобусов не было и не кто не жаловался.ходили гуляли с детьми.я вот к родителям с центра до 25 комплекс пешком с коляской ходила.и нормально.не кто не жаловался.для здоровье полезно ходить пешком.а вы привыкли только жаловался и все.вас не кто не просил рожать если вам так тяжело ходить с коляской» (авторская орфография и пунктуация сохранена, — прим. ред.).

Пользователь под именем Александр Петров (в друзьях — 12 «молчаливых» аккаунтов без фотографий, в подписках — только челнинские паблики) стыдит сограждан:

«Ну давайти теперь все начнут чего-то требовать, основываясь только на том, что их что то не устраивает, приносит неудобства и дискомфорт? Закатывать истерики по этому поводу.. Что вы за люди, а? Стыдаба.. Как маленькие.. Коснется их какая то проблема — так они считают, что весь мир должен теперь вращаться вокруг неё и бросить все силы на её разрешение..» (авторская орфография и пунктуация сохранена, — прим. ред.).

Пользователь с ником Наталья Кузнецова воинственно настроена по отношению к пенсионерам:

«Пусть стоят эти бабки. видно же мужчин в возрасте то на работу едут или по делам...а эти бабки вечно бегают по улицам а как в газель садиться им место надо уступать. по кругу чтоли специально катаються заняться нечем ладно молодые...а эти...дома не сидиться им и лезут и лезут поэтому газели все полные из за них некоторые еще умудряются сумки на калесах тащить за собой. ... скоро весна еще их еще больше будет...я считаю что если те уже 60 лет то пора в деревню нечего в городе места занимать...и квартиры....пусть отдыхают се на природе на свежем воздухе» (авторская орфография и пунктуация сохранена, — прим. ред.).



«Реальное время» направило запрос в исполнительный комитет Набережных Челнов. Как только в нашем распоряжении окажется ответ, мы его сразу же опубликуем.