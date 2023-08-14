В Набережных Челнах представили нового руководителя управления контроля качества ЖКХ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах на должность директора МУП «Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг» назначили Азамата Вильданова. Нового руководителя коллективу представил на аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев, сообщает пресс-служба администрации.

Азамат Вильданов получил высшее юридическое образование в КГУ имени В.И. Ульянова-Ленина (ныне КФУ). Он работал начальником отдела муниципального заказа исполкома и гендиректором ОАО «Горзеленхоз».

— Восемь лет работал в аппарате исполкома, три года работал руководителем «Горзеленхоза», за время работы проявил себя только с положительной стороны, — рассказал об Азамате Вильданове Наиль Магдеев.

В апреле прошлого года Азамат Вильданов претендовал на должность руководителя исполкома Набережных Челнов. Местные депутаты избрали на этот пост Фарида Салахова.



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Айрат Назипов