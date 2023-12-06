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Бюджет Набережных Челнов в 2024 году превысит 16 млрд рублей

10:06, 06.12.2023
Бюджет Набережных Челнов в 2024 году превысит 16 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Бюджет Набережных Челнов в 2024 году ожидается бездефицитным — он составит 16,093 млрд рублей. Такое решение утвердили депутаты на очередном заседании городского Совета.

В 2025 году бюджет автограда увеличится до 16,225 млрд рублей. Через год он вырастет до 16,355 млрд рублей, информирует Chelny-biz.ru.

По мнению начальника управления финансов автограда Светланы Мулюковой, бюджет Набережных Челнов является сбалансированным.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябре общая задолженность Набережных Челнов в консолидированный бюджет Татарстана увеличилась на 13%. Размер долга составил 1,4 млрд рублей. Как объяснила начальник Инспекции федеральной налоговой службы по городу Диана Сагетдинова, это произошло в связи с неуплатой текущих начислений, в том числе по акцизу на пиво.

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Айрат Назипов
ЭкономикаБюджетФинансы Татарстан Муниципальное образование город Набережные Челны
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