В Набережных Челнах открыли движение на развороте под мостом Мелекески

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Набережных Челнах открыли движение через новую дорогу — по развороту под мостом у реки Мелекески. Об сообщили в пресс-службе мэрии города.

Протяженность новой дороги в Набережных Челнах составила 700 метров. Там также появились тротуары на площади 2,4 тыс. кв. метров.

Дорога двухполосная, каждая шириной по 3,5 метра. Ширина проезжей части — от 5 до 8,8 метра. Установлены более 80 дорожных знаков, 42 опоры освещения. Рабочие устроили два новых трамвайных переезда для съезда и заезда на разворот.

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Илина Хакимова