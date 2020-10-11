В Набережных Челнах возобновят дезинфекцию подъездов жилых домов

Фото: Марат Мугинов

В связи с ростом заболеваний коронавирусом, в Набережных Челнах управляющие компании возобновят дезинфекцию подъездов жилых домов.

По данным портала Chelny-biz.ru, некоторые организаций уже получили соответствующие поручение. В письмах указано, что оно дано руководителем исполкома Набережных Челнов Фаридом Салаховым.

В подъездах домов планируется дезинфицировать входные группы, лифты, двери, ручки и перила.

Фото: realnoevremya.ru

По словам гендиректор УК «Электротехников» Ильгизара Иманова, команды не было. Он ожидает, что правительство Татарстана примет решение в ближайшее время.

Напомним, что весной в связи с распространением коронавируса управляющие компании Казани усилили работу по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах.

