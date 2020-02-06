Фотомарафон «100-летие ТАССР»: завод ячеистых бетонов, 1964 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 172

Фото: из фондов Историко-краеведческого музея г. Набережные Челны

Завод ячеистых бетонов — первенец крупной строительной индустрии Набережных Челнов и всего Закамья. Он начал создаваться в соответствии с решением правительства в 1956 году и должен был включать в себя два завода: газобетонных и железобетонных изделий.

Заводы эти нужны были, чтобы обеспечить стройматериалами бурно развивающиеся в Татарии отрасли промышленности — нефтеперерабатывающей, нефтехимической (уже совсем скоро начиналась история «Нижнекамскнефтехима»), энергетической (строилась Нижнекамская ГЭС).

Строительство производственных помещений начали в 1958 году. Уже 12 января 1962 года ЗЯБ официально был образован. Первым директором предприятия стал Фатых Низамович Низамов. В феврале рабочие Салих Сулейманов, Геннадий Лошкарев и Алексей Тимофеев сформовали фундаментные блоки, которые и стали первенцами завода.

30 апреля 1962 года на заводе начали выпускать сборный железобетон. Благодаря мощностям завода обеспечивали огромную стройку, которая разворачивалась в этом регионе: всего лишь через 7 лет начнется история КАМАЗа, вокруг застраивались гигантские площади, чуть ли не в чистом поле выросли два молодых города — новые Челны и Нижнекамск. История новых Набережных Челнов началась именно с этого предприятия.



Строящиеся Челны, 1970-е гг

13 марта 1973 года приказом министра энергетики и электрификации СССР в «Камгэсэнергострое» был создан домостроительный комбинат, в состав которого и вошел завод ячеистых бетонов.

Людмила Губаева