С ветерком по челнинской: в Татарстане открыли первый участок трассы со скоростью до 110 км/ч

В ГИБДД сообщили, что могут расширить эксперимент, если аварийность не возрастет

Фото: 16.мвд.рф

С этого дня на одном из участков трассы М-7 по маршруту Казань — Набережные Челны максимальная скорость возрастет до 110 километров в час. Пока речь идет лишь о 10-километровом отрезке, но, как выяснило «Реальное время», если эксперимент пройдет удачно, то новый скоростной режим будет и на других подходящих отрезках дороги. Автовладельцы также поддержали нововведение: по их мнению, на прямом участке скорость не оказывает особого влияния на аварийность, а доехать до цели можно будет быстрее. Подробнее — в материале «Реального времени».

Теплое время года — высокая скорость

Сегодня на участке федеральной трассы М-7 «Волга» с 886-го по 896-й км, проходящем по территории Рыбно-Слободского и Тюлячинского районов, для легковых автомобилей максимально разрешенная скорость возрастет до 110 км/ч. Как выяснило «Реальное время», это будет первый в Татарстане участок дороги с подобным скоростным режимом, более того, в дальнейшем такой скоростной режим могут распространить и на другие участки трассы Казань — Набережные Челны.

Предложения по увеличению скоростного режима рассмотрели в октябре 2018 года после завершения реконструкции участка М-7 с 856-го по 888-й км. По итогам анализа аварийности и изучения дорожно-транспортной обстановки УГИБДД по РТ и балансодержатель дороги — ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» выбрали 10-километровый участок, на котором условия движения позволяют ввести ограничение скорости до 110 км/ч.

Изменение скоростного режима будет носить сезонный характер и вводится в период с 1 мая по 30 сентября, что в региональной ГИБДД объяснили особенностями климата. На указанном участке установят соответствующие дорожные знаки.

Эксперимент могут расширить



Открытие в качестве эксперимента участка с разрешенной скоростью до 110 км/ч анонсировал еще в начале мая на пресс-конференции начальник республиканского управления ГИБДД Ленар Габдурахманов. Отрезок челнинской трассы подбирали с учетом наименьшего пересечения с другими дорогами.

— Дорога хорошая, позволяет. Теперь главное понять, как это повлияет на аварийность. Посмотрим, к чему все это приведет. Ведь народ, где «110», едет на 130, они и сейчас там, где «90», едут со скоростью 110 км/ч. Поэтому мы перенастроили приборы «Автоураган» в рамках «Тотального контроля». Если с аварийностью все будет хорошо, будем дальше подбирать участки. Понимание у нас уже есть, где именно, но пока не назову. В любом случае на всем протяжении от Казани до Набережных Челнов мы 110 км/ч делать не будем. Потому что, сами понимаете, разные есть места на дороге — это, во-первых. Во-вторых, зимой этих знаков «110 км/ч» вовсе не будет, — предупредил Габдурахманов.

По его словам, если опыт будет скорее негативный, например, количество ДТП возрастет, то знаки, разрешающие высокую скорость, снимут.

Кроме того, «Тотальный контроль» будет действовать на четырех дорогах республиканского значения, а не только на трех федеральных. Система работает на участках дорог Казань — Малмыж, Набережные Челны — Заинск, Казань — Шемордан и Чистополь — Нижнекамск.

Еще в апреле за увеличение предельной скорости на федеральных трассах до 110 километров в час высказался вице-премьер РФ Максим Акимов. «В первую очередь это касается новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта», — уточнил он. Вице-премьер поручил федеральным Минтрансу и МВД до конца 2019 года проработать такую возможность.

Ранее, в 2018 году, вопрос об увеличении скорости на трассах поднимал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Он пояснял, что вносить изменения в ПДД и другие нормативные акты не потребуется: достаточно будет поставить новые знаки на трассах.

Правила дорожного движения устанавливают скоростной режим, который применяется по умолчанию: в жилых зонах — 20 км/ч, в городской черте — 60 км/ч, на загородной автодороге — 90 км/ч, для автомагистрали — 110 км/ч. Максимальная же разрешенная ПДД скорость — 130 км/ч — вводится на автомагистралях специальными знаками.

В пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора» подтвердили, что участок с подобным скоростным режимом — первый в Татарстане, а также сообщили, что его реконструкция завершилась еще в 2017 году. Однако в учреждении также добавили, что пока новых участков с подобным скоростным режимом вводить где-либо не планируют.

«Аварийность на дороге не зависит от скоростного режима»

Представитель Федерации автовладельцев России Дмитрий Золотов рассказал, что по России участок М-7 со скоростью 110 километров в час все же не первый.

— Есть Москва, Питер, много таких участков. Есть и участки бесплатных трасс, и платные трассы. Длина зависит от конкретного участка, где-то он может быть небольшой, а на платных дорогах — доходить до нескольких сотен километров. «Платка» от Москвы до Питера (М-11, введена в эксплуатацию не полностью, — прим. ред.) практически вся такая.

По словам Золотова, для установления на участке дороги повышенного скоростного режима достаточно двух условий: чтобы встречные потоки машин были физически разделены заграждением, а также чтобы на участке не было перекрестков. «Перекресток — самое опасное место на дороге. Когда человек выезжает, он может недоглядеть что-то и попасть в аварию», — объясняет он.

— Водитель, независимо от скоростного режима, попадает в ДТП. На прямой дороге скорость движения никак на аварийность не влияет. Взять те же платные: там такой же скоростной режим, а ДТП даже меньше: у водителя меньше маневра, меньше шансов куда-то воткнуться. Так что эффект от повышения максимальной скорости будет положительный: уменьшится время в пути, а аварийность не возрастет, — резюмирует Золотов.