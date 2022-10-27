Набережные Челны потратят 56 миллионов на трехгодичную программу пожарной безопасности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Набережных Челнов утвердил муниципальную программу пожарной безопасности в городе на 2023—2025 годы. На нее потратят 56,4 миллиона рублей из муниципального бюджета, выяснило «Реальное время».

Программа нацелена на создание в автограде эффективной системы по предупреждению пожаров. Среди задач программы обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях и организациях в сфере молодежной политики.

По итогам трех лет реализации программы челнинские власти ожидают снижения количества пожаров и пострадавших в них, а также повышения пожарной безопасности в образовательных организациях. В документе указано, что в 2021 году в городе зафиксировали 569 пожаров, в которых погибли 13 человек, пострадали — 27. Для сравнения: в 2020-м в Челнах было 377 пожаров с 8 погибшими и 22 травмированными.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

На следующий год финансирование предусмотрено в размере 18,8 миллиона рублей. Аналогичные суммы предусмотрены на 2024-й и на 2025-й.

Власти Набережных Челнов также разработали муниципальную программу адресной социальной поддержки населения на 2023—2025 годы. Ее реализация потребует 371,49 миллиона рублей из муниципального бюджета.

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Татьяна Демина