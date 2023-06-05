В Набережных Челнах представили руководителя филиала фонда «Защитники Отечества»
В Набережных Челнах представили руководителя филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Его возглавил Александр Бедов.
Филиал фонда в Набережных Челнах открыт 1 июня. Его задача — оказание помощи военнослужащим и их семьям.
Фонд «Защитники Отечества» в поддержку участников спецоперации заработал по всей России на прошлой неделе. Его учредителем является правительство страны.
В Казани филиал фонда «Защитники Отечества» открыли базе Дворца культуры химиков 31 мая. В открытии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым