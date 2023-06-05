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В Набережных Челнах представили руководителя филиала фонда «Защитники Отечества»

12:04, 05.06.2023
В Набережных Челнах представили руководителя филиала фонда «Защитники Отечества»
Фото: Мэрия. Набережные Челны/t.me

В Набережных Челнах представили руководителя филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Его возглавил Александр Бедов.

Филиал фонда в Набережных Челнах открыт 1 июня. Его задача — оказание помощи военнослужащим и их семьям.

Фонд «Защитники Отечества» в поддержку участников спецоперации заработал по всей России на прошлой неделе. Его учредителем является правительство страны.

Фото: rais.tatarstan.ru (архив)

В Казани филиал фонда «Защитники Отечества» открыли базе Дворца культуры химиков 31 мая. В открытии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан Муниципальное образование город Набережные Челны

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