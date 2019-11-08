«Интим-ОПГ» в Челнах контролировали три подполковника?

Следком и прокуратура обвинили команду «предпринимателей» и экс-силовиков в организации проституции и торговле живым товаром

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане завершено расследование дела крупнейшей теневой группировки автограда в сфере интим-услуг. По версии силовиков, она не просто работала под полицейской «крышей», высокопоставленные сотрудники угрозыска преследовали цель — взять под контроль все точки торговли живым товаром. По делу привлекают 30 человек, включая трех подполковников МВД в отставке. Потерпевшими признаны 15 человек, среди них четверо, кого похитили и продали в сексуальное рабство в возрасте 15—16 лет. До приговора пока далеко, однако большее число фигурантов уже отсидели по 3 года в СИЗО. Как выяснило «Реальное время», на финише следствия из дела пропали обвинения во взятках.

Огненные «похороны» за прогул и продажа за 10 тысяч рублей



«Побухать хотелось вам, да?!» — одна из немногих цензурных фраз на видеозаписи, приобщенной к делу «интим-ОПГ». В кадре — друг за друга держатся и ревут две девчонки в яркой одежде, их глаза завязаны полотенцами, ноги связаны так, что обе не могут двинуться с места. Позже вокруг них разводят огонь и обещают — сейчас толкнем в яму и сожжем. На протяжении часа издеваются — кого убивать первой. Затем — толкают обеих, и те с криком падают на землю.

Ролик снят в 2015 году в районе челнинского кладбища «Молодежное». В кадре — девушки-прогульщицы «ночных смен», сутенеры искали их двое суток и забрали из теплой компании случайных знакомых, отделав тех битами. Девчонок обещали похоронить, но после акции устрашения обложили штрафами в 15 тысяч рублей. Акцию демонстрировали другим секс-работницам. В большинстве агентств, по данным следствия, были в ходу штрафы — за прогулы, пьянку, интим с водителями агентства.

За это похищение привлекают четверых. Однако были и другие, считают силовики. Одну приглянувшуюся девушку по команде владельца «салона» забрали прямо с рабочего места на автомойке в 62-м комплексе Челнов и, избив, заставили заниматься первой древнейшей. Другую — в Башкирии в 2008 году знакомая Оксана Земскова с подругой позвали на шашлыки, дали бутылку пива, с которого девчонку потянуло в сон. Когда проснулась, объявили — едем в Челны, будешь работать проституткой. Та кричала, хотела на ходу выпрыгнуть из машины — двери оказались заблокированы. Водитель — обвиняемый владелец агентства Лев Лунин, как рассказывала потерпевшая, пригрозил ей убийством. До молодой женщины довели — за нее заплатили 10 тысяч рублей и эти деньги надо отработать.

Убежать с секс-каторги удалось лишь через месяц, когда «салон» сменил место работы. Один из случайных клиентов дал денег на автобус до города Октябрьский. А через полгода за беглянкой приехали и силой пытались затащить в машину на остановке. Но тут подошел автобус и сутенеры скрылись. Чтобы вернуться еще через несколько месяцев с требованием вернуть либо отработать мифический долг.

В мае 2013 года в Ижевске, у сауны «Эдем», в 3 часа ночи похитили сразу двоих. Отобрали телефоны, а в Челнах их принудили «к продолжению занятий проституцией, перепродав в агентство по оказанию секс-услуг».

Среди «трудоустроенных» были и четверо несовершеннолетних. Александр Бостриков из фигурантов обвиняется в том, что в 2013 году он обманом вывез из Лениногорска 15-летнюю подругу своей племянницы — сказал, что той нужна помощь, по дороге угостил лимонадом с каким-то снотворным. Очнулась школьница уже в Челнах, ее попросили пересесть в другую машину, привезли на «рабочую» квартиру, где объявили — ее продали за 10 тысяч рублей. К счастью, родственники пропавшей заявили о ее пропаже в полицию, о чем довольно быстро узнали и в Челнах. В итоге девушку отпустили.

30-й фигурант дела в бегах, остальные — под подпиской

В деле больше 140 томов. Его расследование началось еще в декабре 2015-го. Полтора года ушло на сбор доказательств, еще два — на ознакомление фигурантов. 17 из 29 человек читали его в СИЗО. Причем некоторые из них провели за решеткой уже три года. Но в начале лета 2019-го всех арестантов освободили под подписку — истекли предельные сроки их содержания под стражей, поскольку прокуратура республики вернула дело на дополнительное расследование.

Новое обвинение по этому делу 1 ноября 2019 года утвердил первый зампрокурора Татарстана Сергей Старостин. В ближайшее время фигурантам планируют включить обвинительное заключение. Девять из них ранее судимы. Некоторые многократно. Так, безработный Владимир Ерошкин впервые предстал перед судом еще в 1985-м — за хулиганство, а последний срок получил как раз за организацию проституции и вовлечение в нее путем насилия или угроз.

Уроженец Сарманово Руслан Галиев отсидел за убийство и незаконный оборот оружия, был судим за разбои и ложный донос. Поминавшийся выше Бостриков многократно привлекался за кражи и грабежи, а частный предприниматель Лунин получил условный срок за самоуправство.

У безработного Айдара Нуриева за плечами — пятилетний срок за мошенничества и разбои. Кстати, по делу привлекается и его супруга. Еще одна семейная и безработная пара в деле — Ринат и Эльвира Каримовы. По версии следствия, доход они получали с борделя.

Кто крайний у кормушки?



Со слов секс-работниц, за ночь точка могла приносить по 50—100 тысяч рублей. Часть средств хозяева отстегивали полицейским. Сначала 3 тысячи рублей в неделю, потом 7 тысяч, а в 2015-м уже 12 тысяч, — делился со следователями признающий вину в организации проституции Алексей Иванов, директор ООО «Центр безопасности и бизнеса», в прошлом — соучредитель ЧОПа.

По версии следствия, взять под контроль сферу интим-услуг полицейские решили в 2005—2006 году. И планомерно занимались этим почти десять лет, подмяв под себя 13 агентств, у каждого из которых могло быть до трех точек. По делу привлекают трех подполковников полиции, первым из которых является экс-начальник оперативно-сыскного отдела УВД Набережных Челнов Сергей Микрюков. Он объявлен в международный розыск и заочно обвинен в организации проституции и превышении полномочий. Отметим, за три года его розыск далеко не продвинулся. Возможно, потому что бывший сыскарь прекрасно знает методы коллег.

С мая 2016-го до июня 2019-го под арестом находился подполковник Павел Бабаев, экс-замначальника угрозыска УВД Челнов. Первоначально его обвиняли в превышении полномочий, организации проституции и получении взяток за покровительство сутенерам на сумму 420 тысяч рублей — путем ежемесячного перечисления 15 тысяч рублей на банковскую карту в 2012—2014 годах. На финише следствия, оценив все доказательства, взятки исключили из обвинения. А все остальные, включая организацию проституции с целью получения доходов, оставили.

Тот же подход применили к другому отставному подполковнику — экс-начальнику отделения угрозыска в Челнах Азату Фазлиеву, с которого сняли обвинение во взятке в 300 тысяч рублей. Ранее следствие полагало — на эту сумму офицера прокредитовали в автоломбарде, но оплачивать его займ пришлось... поручителю Алексею Иванову. По версии следствия, именно Иванов был связующим звеном между секс-агентствами и полицейскими, которому держатели салонов отдавали деньги за предупреждения о рейдах, минимальные административные штрафы и решение вопросов с жильцами соседних квартир. Еще одним лидером обвиняемых сутенеров правоохранители считают Андрея Ускова.



Напомним, Бабаев и Фазлиев причастность к преступлениям не признавали с самого начала. Первый указывал на «неприязнь» со стороны осуществлявших оперативное сопровождение сотрудников челнинского отдела БОП, которые позже сами оказались в роли обвиняемых.



Другие обвиняемые в этом деле признают причастность к интим-салонам, но настаивают — никакого рабства и эксплуатации там не было, весь «персонал» нанимался на добровольных началах. Отрицают и истории с похищением и вовлечением несовершеннолетних. И уж тем более преступления в составе организованной группы. К слову, после исключения орггруппы по тяжким составам похищения дело правомочен рассматривать Набережночелнинский горсуд. Туда его и направят.

Одна потерпевшая умерла, одну обвиняемую отправили в колонию

Потерпевшими заявлено несколько гражданских исков на сумму свыше 5,5 млн рублей. Одна из девушек — та самая увезенная «на шашлыки» из Башкирии за время следствия скончалась. Умер и один из фигурантов дела, находившихся под подпиской. Еще одна обвиняемая владелица «салона» Венера Азимова заключила досудебное соглашение и уже в прошлом году получила путевку в колонию на срок 1 год и 2 месяца.

Следствием наложен арест на автомобиль Лунина и изъятые у него 115 евро, 3 доллара и 620 тысяч рублей. У других фигурантов арестовано свыше 200 тысяч рублей и полторы тысячи долларов США.

В качестве вещдоков по делу проходят «говорящие» рекламные визитки с номерами телефонов и надписью «Незнакомка», «Ночная фея», «Плейбой» и прочее. Такие визитки распространялись на парковках торговых центров в припаркованных машинах. Установлено — услуги сексуального характера рекламировались и в популярных челнинских изданиях. Причем объявления носили довольно откровенный характер — «Отдых», «Анжелика» и круглосуточный номер телефона. А еще по делу изъяты пластиковые карты для постоянных клиентов «VIP ремонт передней подвески — скидка 10%".

