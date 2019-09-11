Александр Маленков рассказал о будущем литературы и изменениях, которые затронут нашу жизнь в XXI веке

В Набережных Челнах прошел вечерний литературный коктейль Александра Маленкова — известного писатели и журналиста. Он приехал в город на презентацию IQOS: этим летом в Набережных Челнах открылось более 10 точек продаж бренда. В компании Яны Милорадовской, главного редактора «Собака.ru», Александр зачитал перед гостями рассказы собственного сочинения и провел public-talk*, ответив на вопросы гостей вечера о литературе и современных медиа.

Вечерний литературный коктейль, — так была анонсирована встреча, — привлек более сотни гостей, знакомых с творчеством Александра Маленкова. С первых же минут Александр и Яна задали встрече футуристический тон: писатель заявил, что мы живем в эпоху перемен. По его мнению, скорость перемен увеличивается экспоненциально, и все замечают это, даже если не хотят. Но Александр уверен, что все к лучшему, и несмотря на то, что российское общество достаточно консервативно, оно тоже меняется. Он отметил, к примеру, насколько комфортнее стали аэропорты по всей стране, и как изменилось отношение россиян к самовыражению через внешний вид (что было более свойственно западной цивилизации). Он подчеркнул, что особенно эта разница заметна у мужчин. «Люди стали уделять больше внимания своей внешности, это прекрасный показатель. Значит, у них появились энергия и деньги на это», — считает Маленков.

Отдельной темой для разговора об изменениях, которые перекраивают нашу жизнь на новый лад, стало современное медиапространство. Как опытные редакторы, Александр и Яна являются экспертами, мнение которых невозможно оспорить. Они считают, что профессия журналиста резко изменилась, и в первую очередь это касается скорости, с которой приходится работать. Маленков приводит пример: если раньше редакция могла себе позволить медитировать над материалами по несколько дней или даже недель, выдавая семь качественных статей в месяц, то теперь контент исчисляется десятками единиц в день. Редакторы, которые перестроились на этот ритм, существенно расширили свой кругозор. Главное изменение, которое произошло с журналистикой в последнее десятилетие — все превратились в новостников.

А главная перемена, которая произошла с миром за последние десятилетия — цифровизация и алгоритмизация всех процессов.

«Мне нравится, что из жизни уходят процессы, которые, в общем-то, могут происходить без нашего участия. Если представить, сколько мы раньше прилагали усилий для таких элементарных вещей, как связаться с кем-то, доехать куда-то, получить информацию — диву дашься. Сейчас все это становится проще, освобождая нам время», — поделился наблюдениями Александр.

После небольшой паузы, во время которой гости мероприятия угощались закусками и напитками, последовала литературная часть вечера. Александр Маленков зачитал шесть своих рассказов и эссе, так или иначе посвященных изменениям. Переменам, которые происходят внутри нас, в нашей повседневной жизни и в мире в целом. Философское эссе «Про кота», эссе о технических переменах «Грабят», рассказ о возрасте «Осторожно, гештальт закрывается» и другие произведения автора то и дело вызывали одобрительные смешки у аудитории, ведь люди узнавали в них себя.

Дальнейший public-talk прошел очень оживленно: слушатели один за другим задавали вопросы писателю. Люди интересовались его мнением о блогерах, которые пишут книги, просили назвать любимых современных писателей (Александр Маленков отметил Владимира Сорокина, Евгения Водолазкина и Гузель Яхину), а также о будущем литературы и печатной прессы.

Выяснилось, что у Александра Маленкова есть своя писательская привычка — он не может работать без табака. Для себя он нашел идеальную альтернативу — инновационный продукт с пониженным риском — систему нагревания табака IQOS. Благодаря технологии «нагревания без горения» устройство не выделяет ни дыма, ни пепла.



Не исключает риски

Специальный проект



*разговор на публике (англ.)