Исполком Челнов получил представление прокуратуры после проверки сведений о числе пострадавших в гололед

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура Набережных Челнов после проверки публикации СМИ о более ста пострадавших от гололедицы внесла в адрес глав исполкома города и МУП «Предприятие автомобильных дорог» представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Акты реагирования находятся на рассмотрении, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Также по итогам прокурорской проверки руководителям 26 челнинских управляющих компаний объявили предостережения о недопустимости нарушений законодательства при содержании автодорог в зимний период.

СМИ сообщали, что 28 ноября из-за гололедицы пострадали 180 горожан. Управление здравоохранения автограда опровергло эти данные, заявив, что в этот день в травмпункт БСМП первично обратилось 155 человек, 60 из которых получили растяжения, ушибы и прочие травмы, упав на улице. Госпитализировали двух граждан.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Увеличения обращаемости в травмпункт не зафиксировано, — заявили в Управлении здравоохранения Челнов в ответ на публикацию СМИ о 180 пострадавших в гололед.



Напомним, в Татарстане на этой неделе похолодает до -34 градусов. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20°С. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина