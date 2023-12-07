В Челнах уточнили площадь пожара на авторынке «Гараж-500» — она превысила 11 тысяч «квадратов»

Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах уточнили площадь возгорания, которое произошло вечером 2 декабря на авторынке «Гараж-500». Она составила 11 671,4 квадратного метра, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Власти автограда и Татарстана 7 декабря провели встречу с предпринимателями, чей бизнес пострадал при пожаре. Мэр города Наиль Магдеев поручил руководителю исполкома Челнов Фариду Салахову организовывать их ежедневно с 17 до 19 часов вплоть до 31 декабря.

В списке пострадавших 89 субъектов. Некоторым из них — 39 — необходима финансовая помощь в виде кредитов.



realnoevremya.ru

Изначально площадь пожара на авторынке «Гараж-500» оценивалась в 6,8 тысячи «квадратов». Информация о возгорании кровли торговых павильонов появилась 2 декабря в 18.37. ГУ МЧС России по Татарстану сообщало, что в помещениях авторынка большая горячая нагрузка.

Корреспондент «Реального времени» побывал на месте ЧП и поговорил с собственниками сгоревших павильонов. Подробнее — в материале.



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Татьяна Демина