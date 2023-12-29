В Челнах нашли незаконный хостел в гаражном кооперативе — прокуратура требует закрыть его

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В прокуратуру Набережных Челнов управляющий одним из гаражных кооперативов сообщил о незаконной организации хостела в одном из боксов. Информация о его работе подтвердилась при проверке.

Нарушены были не только нормы земельного законодательства, но и требования пожарной безопасности, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. В связи с этим прокуратура Набережных Челнов обратилась в суд с иском о запрете незаконной деятельности хостела. Он находится на рассмотрении.

Напомним, в этом году челнинцы пожаловались в СКР, что в 60-м микрорайоне города рядом с дошкольным учреждением и детской площадкой планируется открыть хостел для иностранцев. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о несогласии жителей Челнов с планируемым размещением организации.



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Татьяна Демина