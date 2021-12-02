Челны и Нижнекамск вошли в топ-10 лучших моногородов России по итогам 2020 года

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Набережные Челны и Нижнекамск вошли в десятку лучших моногородов России по итогам 2020 года. Об этом сообщила гендиректор Фонда развития моногородов, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Автоград признали лучшим по взаимодействию с Фондом Моногорода.рф и Фондом развития промышленности. Челны участвуют в пилотном проекте правительства Москвы по Центру управления регионом.

— Среди моногородов, видим, есть те, которые успешно справляются с задачами по диверсификации экономики. Тем не менее есть моногорода, где ситуация остается напряженной, — цитирует ТАСС замминистра экономического развития РФ Сергея Галкина.

Кроме двух татарстанских городов, в топ-10 вошли Тольятти, признанный лидером по привлечению резидентов на территории опережающего развития; Павловск, ставший первым по числу субъектов МСП; и Котовск — лидер по уровню оценки экономической ситуации населением. В десятке оказались Новоульяновск, Губкин, Череповец, Магнитогорск и Невинномысск.

Напомним, в прошлом году Набережные Челны и Нижнекамск также называли в числе десяти лучших моногородов России.



Татьяна Демина