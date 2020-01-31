Фотомарафон «100-летие ТАССР»: здание районного Дома культуры Набережных Челнов, 1951 год

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Фото: из фондов Историко-краеведческого музея города Набережные Челны

Министерство культуры ТАССР было образовано 23 июня 1953 года. В его задачи входила работа со всеми сферами культурной жизни населения республики.

В Казани, что логично, уже действовало несколько театров, работала филармония, в консерватории происходило становление музыкальной татарской классики, развивалась и прирастала фондами Национальная библиотека, было больше десяти кинотеатров — словом, культурная жизнь била ключом.

Работники культуры города Набережные Челны. 1960 г. (киномеханики, шоферы, библиотекари, сотрудники отделов, бухгалтеры, работники Дома культуры)

В глубинке обходились скромнее: в селах — клубами, в городах — Домами культуры, куда приезжали на гастроли столичные артисты и работали различные кружки художественной самодеятельности. В клубах сосредотачивалась вся культурная жизнь: здесь и показывали кино, и проводили концерты, сюда ходили учиться ремеслам и судомоделированию, да и библиотеки тоже часто располагались в этих же зданиях. В городах все же было больше разделения.

Афиша спектакля в Набережночелнинском районном Доме культуры, 1951 год

В конце 1950-х — начале 1960-х годов культуры в республике стало так много, что нужно было выделить отдельные органы, чтобы ею управлять. Так появились Комитет по радиоинформации (1956), управление кинофикации (1963), издательства и другие профильные организации.

Впрочем, в привязке к районному дому культуры нас больше интересуют более приземленные учреждения: методический кабинет культпросветработы, дом народного творчества, лекционное бюро, кино-ремснаб. С их помощью Минкульт организовывал как раз работу в районах. А еще он ведал районными отделами культуры, библиотеками и избами-читальнями, сельскими клубами, домами культуры, парками культуры и отдыха, театрами, музеями, музыкальными учебными заведениями на территории республики.



Сцена из спектакля Челнинского народного театра, конец 1950-х

Как уже было сказано, с театрами в республике было туго: кроме Казани, в 1950-е профессиональным театром располагал только Мензелинск. Но работали народные театры: в Азнакаеве, Агрызе, Чистополе, Сарманове, Апастове. Люди приходили на репетиции после работы, ставили спектакли, а потом показывали их (в клубах и домах культуры). При этом уровень некоторых был весьма высок. Например, Челнинский народный театр в 1965-м стал лауреатом Всероссийского смотра народных театров, успешно показав себя на сцене Кремлевского дворца съездов в Москве.

Людмила Губаева