Как выйти замуж за итальянца, уехать в Браччано… и открыть брачное агентство

О каких невестах мечтают итальянские мужчины

Фото: предоставлено автором

Люция Назипова — предпринимательница из Набережных Челнов — в один прекрасный момент круто изменила свою жизнь. Вышла замуж, уехала в итальянский городок Браччано и организовала там бизнес по подбору татарстанских (и не только) невест для итальянских женихов. Сегодня, в Международный день брачных агентств, «Реальное время» публикует ее колонку о том, как строятся межнациональные браки, каких женщин ищут итальянские синьоры и сложно ли вести такой бизнес в Италии.

«У вас товар, у нас купец»

Меня часто спрашивают о том, как я сама нашла себе мужа-итальянца. Так вот, у меня все случилось очень быстро, просто встретились два одиночества. Уезжать насовсем из Татарстана не планировала — я тогда шутила, что просто присоединю Италию к России. Но жить на два государства не удалось, пришлось выбирать.

Идея создать брачное агентство родилась у меня спонтанно. Во-первых освободились время и энергия, когда я закрыла основной бизнес в Челнах (я занималась рекламой). Во-вторых, когда я приехала сюда, то много писала про Италию и жизнь в ней и однажды обмолвилась о «завидном женихе» на нашей улице. Многие девушки захотели познакомиться с ним или с кем-нибудь еще, и я решила заняться этим интересным и своеобразным делом.

Новый бизнес был согласован с мужем, он подсказывает и во всем помогает. Без него бы я, может быть, и не справилась. Хотя сначала он отнесся к этому скептически. И сейчас много проблем возникает, мы иногда жарко спорим, но все решаем в конце концов.

Фото предоставлено автором

Новый бизнес был согласован с мужем, он подсказывает и во всем помогает. Без него бы я, может быть, и не справилась. Хотя сначала он отнесся к этому скептически

Открыть бизнес здесь очень затратно. Только в местный аналог пенсионного фонда нужно платить 4 000 евро в год. Очень внушительны и другие налоги. «В копеечку» влетают услуги адвоката и бухгалтера, ведение счетов обходится от 1 500 евро. Но Италия в принципе страна очень дорогая.

Работа происходит так: я анализирую анкеты, отправленные в агентство — и потом знакомлю людей, согласно предпочтениям в анкетах. Итальянцев «нахожу» везде, даю рекламу агентства, описываю условия — и приходят желающие. Анкет уже очень много, несмотря на то, что я работаю недавно — с июля.

Сейчас я специализируюсь на поиске невест из России и Татарстана, но понемногу организовываю и сервис поиска пар внутри Италии. Пока представляю наших россиянок, уже живущих здесь, но, думаю, и итальянок тоже привлеку к нам, тем более что они сами уже не раз обращались к нам с таким вопросом.

Как строят семью итальянцы

Итальянцы традиционнее чем мы, в построении семьи. Они очень серьезно к этому относятся — может, потому, что развод здесь — очень серьезное мероприятие с привлечением адвокатов. Возможно, поэтому итальянцы женятся поздно — обычно после 35 лет. До этого возраста долго встречаются и общаются, дружат семьями. В выборе невесты не последнюю роль играет и расчет, но если речь идет о жене из России, обычно идут по зову сердца, понимая, что наследство, в том числе и пенсия, у нашей невесты небогатое.

Несмотря на то, что Италия католическая страна, разность религий сейчас играет все меньшую роль (если, конечно, это не будет принципиально для женщины ислама — в мусульманство итальянец вряд ли перейдет). Они достаточно толерантны в вопросе религии своей спутницы.

Семья итальянская прочная, если основана на чувствах и согласии. Мужчины домашние, любят проводить много времени с семьей, детьми, уважают родню и старших. Нет наших «саун с подругами». Но если нет взаимопонимания и согласия — разрыв отношений тоже нередок.

Фото ediscover.ru

В построении семьи итальянцы традиционнее чем мы. Они очень серьезно к этому относятся. Может быть, поэтому женятся поздно — обычно после 35 лет

Быт в итальянской семье обычно на женщине. Но мужчине не зазорно выполнять эту работу тоже. Тем более что они прекрасно готовят, и кухня у них несложная. Как и многие другие европейцы, итальянцы с недопониманием относятся, например, к борщу: мужу я чаще всего готовлю пиццу и пасту. Иногда пеку эчпочмаки, они ему нравятся, но слишком тяжелые, по его словам.

Роковая разница менталитетов

Пока я могу констатировать, что удачных знакомств получается больше, чем неудачных. Уже есть визиты, знакомства с семьей, планирование дальнейших действий. Но бывают и неудачные для наших женщин попытки. Были в моей практике и итальянцы, которых расстроили отношения с россиянками — и они попросили найти им их соотечественницу. А некоторым сложно строить отношения на расстоянии, поэтому они просят найти россиянку, которая уже живет в Италии.

Против счастья семьи может сыграть разница менталитетов. Мы взрослые люди и должны понимать это, изучать чужие привычки и учиться что-то прощать. Мы с итальянцами похожи своим темпераментом, эмоциональностью. Они, конечно, горячее, но и мы любим эмоции. Они любвеобильные, шумные, любят поговорить, страшно упрямые.

У итальянцев заведен свой порядок, как у всех европейцев, и уважать этот уклад нам очень нужно — и это не всегда понятно спонтанным россиянкам. У них обычно все рассчитано до мелочей, сорить деньгами они не любят. В авантюру, как в омут с головой, тоже обычно не лезут. При всей своей горячности предпочитают стабильность и порядок. Это Европа, и это надо учитывать.

Вдобавок к красоте нужно знание языка

Итальянки, как ни странно, не такие ухоженные и красивые, как россиянки, особенно с возрастом. Моника Беллуччи и Софи Лорен все-таки, скорее, исключение. Солнечный климат старит итальянскую женщину быстро и сильно. Итальянки более избалованные, легко идут на расторжение брака, потому что при разводе судьи присуждают львиную долю жене, и мужчину обязывают содержать бывшую семью практически до конца жизни.

Наши женщины следят за собой лучше, они более естественные и женственные, как отмечают итальянцы. Это их в нас очень привлекает. Но многие из них отмечают и скверный характер россиянок, часто жалуются на высокомерие. А еще наши поголовно «с университетами» — в Италии высшее образование не так распространено. При этом итальянскому мужчине важны уровень культуры и интеллекта, и этим наши дамы их тоже очаровывают.

Фото ediscover.ru

Наши женщины следят за собой лучше, они более естественные и женственные, как отмечают итальянцы. Это их в нас очень привлекает. Но многие из них отмечают и скверный характер россиянок, часто жалуются на высокомерие

Языковой барьер играет большую, иногда решающую, роль в отношениях. Причем чаще всего — против наших девушек. Многие из них считают, что можно как-то обойтись без изучения языка, но это чудовищная ошибка. У меня расстроилось несколько пар из-за незнания и нежелания россиянок учить итальянский. Есть клиент, который попросил найти ему итальянскую женщину, потому что с русской он ничего не понимает, а гугл переводит очень коряво. Когда я слышу капризное: «пусть сам учит русский» развожу руками. Наши бывают как дети!

Кто должен платить

Я как-то написала у себя в блоге про жадность, а потом долго думала об этом. Итальянцы скорее расчетливые, чем жадные. Конечно, они платят в ресторане, дарят цветы и подарки, но не сорят деньгами. Они все рассчитывают, потому что боятся быть банкротами. Гусарят редко. И да, наши женщины часто называют это жадностью.

Поэтому, когда мы организовываем первую встречу, они не всегда готовы покупать билеты для женщины. Не потому, что денег жалко, а потому что боятся, что девушки не приедут, такое тоже случалось. Например, вчера клиент жаловался, что девушка, с которой он познакомился в интернете, выудила из него 4 000 евро. На билеты, болезнь родителей, еще какие-то проблемы, но так и не приехала.

Кстати, именно поэтому многие итальянцы доверяют скорее брачному агентству, чем интернет-сайту: по старинке, идут «к свахе», ведь в наши обязанности входит все проверить и решить эти проблемы, «отсечь» мошенниц и аферисток. Брачных агентств здесь очень много, много сообществ одиноких людей, много площадок для знакомств. Все очень организованно, и никто своего одиночества не стесняется.

Все-таки в первый раз я рекомендую приехать девушке за свой счет — в конце концов это и ее заинтересованность в этом деле. Потом, в ходе создания семьи, можно просто обсудить все расходы и договориться. А сказка о заграничном принце, который будет оплачивать все капризы на раз, давно разбилась о кризис, который в Италии тоже имеет место.

Фото bellabergamo.com

Главное — принять для себя чужую страну с чужими правилами как свою. Любить своего мужа и всех его родственников. Они шумные, веселые, дружелюбные. И в ответ можно получить крепкую семью и прекрасную солнечную Италию

Надо быть «сладкой и культурной»

Мужчины, когда я спрашиваю, какой должна быть его вторая половинка, отвечают: «сладкая и культурная». Девушке, решившей выйти замуж за итальянца, нужно быть в форме, быть ухоженной, это очень важно. Многие считают, что пусть полюбит такой, какая есть. В начале пути это большая ошибка.

Еще нужно быть общительной, потому что итальянцы общаются много. Такое понятие как «принятие» должно присутствовать постоянно — помним о разнице в менталитете! Думать о деньгах и как их заработать — это лейтмотив итальянской жизни. В этом нужно поспособствовать мужу.

Надо уметь развлекаться, любить танцевать — хоть вальс, хоть линди-хоп, хоть мазурку. Впрочем, этому здесь учат.

Обязательно любить путешествовать — Италия создана для путешествий, прогулок.

Но главное — принять для себя чужую страну с чужими правилами как свою. Любить своего мужа и всех его родственников. Они шумные, веселые, дружелюбные. И в ответ можно получить крепкую семью и прекрасную солнечную Италию. Но выбор, конечно, делать нужно аккуратно, рассматривая все плюсы и минусы — впрочем, как и в России.

А еще здесь, как нигде в другом месте, я заметила закономерность: подобное притягивает подобное. Например, девушка хочет уехать из страны, пристроиться «на сладкое место», на нее реагирует товарищ без приличного дохода, надеясь, что кто-то приедет и будет решать все его проблемы. А есть девушки, которые искренне говорят: «Этот мужчина мне понравился, можно ли с ним познакомиться?». И он готов. Тогда из них получается приятная пара, которая строит свои счастливые отношения и дальше.