«Газельки» гоняют постоянно переполненные, с перегрузом, причем часто на красный свет!»

Жалоба горожанки, исповедь водителя лизингового автобуса и ответ мэрии по «транспортному коллапсу» Набережных Челнов

После того как в Набережных Челнах перестали ходить 190 лизинговых автобусов, весь пассажиропоток взяли на себя маршрутки: микроавтобусы «газельки» и «форды». Схема, которую уже давно изжили в Казани, доставляет неудобства жителям Челнов. Пользователи соцсетей винят во всем администрацию города, которая до сих пор не смогла нормально организовать пассажироперевозки в полумиллионном городе. Корреспонденты «Реального времени» поговорили с одним из водителей лизинговых автобусов, из рассказа которого можно заключить, что огромный вклад в образовавшийся коллапс внесли неуемные аппетиты «газелистов».

«Тем, кто едет с колясками, нужно ехать на такси»

5 февраля администрация Набережных Челнов объявила о том, что МУП «Электротранспорт» вернет КАМАЗу 190 лизинговых автобусов, которые работали в городе с 2014 года. Вопрос с лизинговыми платежами урегулировать не удалось, поэтому на общественных маршрутах города сейчас остались только микроавтобусы ООО «Пассажирские перевозки», которыми владеет Николай Тятюшкин, депутат челнинского Горсовета. И ими крайне недовольны жители города.

Несмотря на то, что Илья Зуев, и.о. руководителя исполкома Набережных Челнов, обещал «недопущения ухудшения транспортной доступности для горожан», город бурлит от негодования. Как сообщают жители города, «газельки» произвольно меняют маршруты, влезть в них всем желающим не удается, на промежуточных остановках маршрутки часто не останавливаются, водители очень не любят социальные проездные, с детской или инвалидной коляской втиснуться в них категорически не удается.

Фото nabchelny.ru

Лилия Кувшинкова, жительница Набережных Челнов, рассказала «Реальному времени»:

— Ситуация действительно сложная. Трамваи ходят не на всех проспектах — соответственно, по проспекту Мира и по Чулман можно доехать только на автобусах. Тем, кто едет с колясками, нужно ехать либо на такси, либо с детьми на руках, потому что в наши автобусы они физически не влезут. Это ясно. Люди, которые живут не на конечной остановке, стоят и ждут по утрам, чтобы к ним хоть какой-то автобус подъехал — и то только, чтобы просто выпустить пару пассажиров. А поместить всех желающих нереально. Поэтому они продолжают ждать и надеяться не опоздать на работу или учебу. Сегодня ощутила, насколько это сложно. По утрам разгрузку «фордам» и «газелям» давали большие автобусы, сейчас ее нет. При этом промежуток по времени подачи транспорта не изменился, хотя ранее обещали, что он будет сокращен в связи с количеством людей. Поэтому многие просто стояли на остановках и ждали. Благо не холодно на улице. Что касается того, в каких условиях люди едут, — это отдельная история. Приходится за пару остановок начинать передвигаться к выходу, так как плотность в автобусе зашкаливает. Люди практически сидят на коленках у сидящих пассажиров, стоят на одной ноге, поручней недостаточно, потому что изначально автобус не был предназначен для такого количества людей... Периодически наблюдается недовольная реакция водителей на предоставление карты проезда пенсионерами — высказывают, обзывают.

«Убрали бы «газельки», МУП «Электротранспорт» вышло бы с убыточного на прибыльное предприятие!»

Радик Габдрахманов работал в челнинском МУП «Электротранспорт» почти с первого дня открытия предприятия. Он дал «Реальному времени» небольшое интервью, из которого становится понятно: параллельная работа «Электротранспорта» и ООО «Пассажирские перевозки» во многом и стала причиной того, что муниципальное предприятие так и не смогло выйти на прибыль.

— Чем сейчас занимаются водители больших автобусов? Ведь работы для вас не осталось

— Я еще не уволился. Но завтра у нас собрание, посмотрим, послушаем, что скажут, как быть. Возможно, нас сократят.

Фото vestikamaza.ru

— Как была организована ваша работа, посменно?

— В разное время работали по разным схемам: 4/1 или 4/2, но в основном работали посменно, два водителя в день. В первую или во вторую смену. Были и так называемые длинные смены — когда работал один водитель примерно по 8—9 часов в день, пять дней в неделю.

— Зависела ли ваша зарплата от плана выручки?

— Да, зависела. За 100% выполнение плана премия была побольше, за 90% — поменьше, за 80% — наименьшая, а то и вообще вызывали на ковер. Кто меньше 80% сдавал, тех точно вызывали на комиссию. Наказывали по-разному. Кого-то ставили на перегон автобусов, кого-то на «вахту» (возить своих работников на работу и с работы, утром и вечером), а кого и увольняли. Но это злостных «невыпольняльщиков» плана.

— Люди в пабликах жалуются, что в больших автобусах не давали билетов в обмен на деньги, потому предприятие и разорилось. Действительно ли такое случалось?

— С билетами, да, не опровергаю. Это я сейчас про себя говорю, про других водителей ничего сказать не могу, не видел, чтобы кто-то намеренно не пробивал билеты. Самого меня лично контролеры ловили на непробитии, составляли протокол. Но это было только один раз. И моя вина была только в том, что когда сломался терминал по выдаче билетов, я не взял сход с линии и не поехал сразу на ремонт терминала, а решил доделать круг. В этот момент меня они и увидели.

Бывало, что по разным причинам выходил из строя терминал, и мы об этом извещали пассажиров, всех высаживали, брали сход и ехали на базу. Но бывали случаи, когда терминал ломался за пару-тройку остановок до конечной. И если в салоне находились мамочки с колясками или престарелые, я на свой страх и риск их довозил до их остановки и только потом ехал на базу. Признаю, это моя вина, так как начальство приказало в таких ситуациях, когда невозможно пробить билет, сразу ехать на ремонт. А бывало, что задумаешься, отвлечешься и не пробьешь билет. Особенно в час пик пару раз было так. Тут же толпа на выход и на вход. Надо быстрее всех обилетить, посчитать и дать сдачу, потом пошустрее отъезжать от остановки, потому что сзади начинают сигналить другие автобусы. В такие моменты уже забываешь о билетах, каюсь. Но потом все равно на конечной, в перерыве, когда уже спокойно посчитаешь деньги, все непробитые ранее билеты пробиваешь.

Фото vestikamaza.ru

— А какое было соотношение больших автобусов и «газелек» на маршрутах?

— Это был ужас! Бывало, и нередко, что между двумя остановками меня обгоняли два микроавтобуса одного и того же маршрута! Я уже молчу, сколько их было на протяжении всего маршрута! Гоняют друг за другом! На остановку подъезжаем — там пять-шесть, а то и больше «газелек», и я приезжаю на большом автобусе. И стою, жду в конце этого «хвоста» по несколько минут, пока они всех высадят-посадят. Ведь они останавливаются не на остановочном кармашке, а в самом начале остановки, чтобы большие автобусы не смогли подъехать. Тебя постоянно они подрезают, не дают подъехать, отъехать от остановки. Забирали основную часть пассажиров, нам оставались в основном пенсионеры с проездными или мамы с колясками. Как, откуда тут план выполнишь? В Казани вроде за один день «газельки» убрали в свое время. Все ездят на больших красных автобусах. Сам там работал. Работаешь с кондуктором, ездишь спокойно, ни на что и ни на кого не отвлекаешься. План выполняли ежедневно, с этим проблем там нет. Никакие «газельки» впереди тебя всех пассажиров не собирают. А в Челнах с этим полный бардак. Убрали бы газельки, МУП «Электротранспорт» вздохнуло бы спокойно и вышло с убыточного на прибыльное предприятие!

Другие водители, обслуживавшие автобусы МУП «Электротранс», пожелавшие остаться неназванными, добавляют к тому, что рассказал Радик:

«В Набережных Челнах количество «газелей» в три раза больше количества выданных маршрутных транспортных карт. Одна оформлена официально, а еще две — нелегально.

Так же и водители: один официально, а еще пять не оформлены никак, поэтому не платятся за них налоги и пенсионные. У водителей «газелей» нет больничных и отпускных.

Еще нарушается режим работы: они выходят с 4.30 утра, а заканчивают в 23.30. Это 17—19 часов за рулем, при этом никто их не ограничивает по количеству дней — работай хоть 7 дней в неделю.

«Газельки» ездят, а точнее — гоняют, постоянно переполненные, с перегрузом, причем часто на красный свет светофора. Постоянно грубят пассажирам с проездными документами, так как за них выдают копейки.

В целом получаются сплошные нарушения, и никто за этим не следит в Челнах. Администрация города даже не в курсе всего этого, от них скрывают: потому что в путевках указывают 8 часов работы, и после работы «газелисты» не проходят медкомиссию.

А вот у больших автобусов была двухсменная работа, и выходные, и больничные, и отпуска, и платили налоги и пенсионные, и медика перед работой и после проходили. И пассажиры с проездными были в радость. Правила дорожного движения сдавали. В общем, было все под контролем».

Фото edinstvo-news.ru

Николай Тятюшкин: «Вбросы идут от студентов, будь моя воля — я бы их привлекал к ответственности»

Николай Иванович Тятюшкин, генеральный директор ООО «Пассажирские перевозки», прокомментировал «Реальному времени» ситуацию с жалобами на свои автобусы. По его мнению, большая часть из них — дезинформация. Он считает, что на маршрутах никаких проблем нет:

«Тех, кто жалуется, будто наши водители отказываются возить льготников, я хочу спросить: зачем дезинформировать? За прошлый год «Пассажирские перевозки» в автобусах малой вместимости (народ называет их «газельками», хотя это микроавтобусы «Форд», «Пежо» и прочие) перевезли 3,5 миллиона льготников. Эту цифру не я выдумал, ее можно проверить по системе социальных карт «Ак Барс Банка». И как можно сказать, что мы их не возим? Скандалы возникают не из-за того, что их отказываются возить, а из-за того, что водитель не так глянул, не так взял карту, не так вернул… И, думаю, причина не в том, что наши водители грубо себя ведут. Просто у этих льготников пенсия 10—11 тысяч, половину отдают за коммуналку, половину — на лекарства…

Что касается больших автобусов, то даже если у нас есть намерение их закупить, то автобусов просто нет в наличии. Если мы сегодня обратимся на КАМАЗ, то нам откажут, потому что вся техника, которая сходит с конвейера в Нефтекамске, уходит в Москву. А по госпрограмме субсидируются только большие низкопольные автобусы, их выпускают два, ну, может, три завода по всей стране. Мы, конечно, будем искать варианты, как снять эту проблему, намерение обновлять парк автобусами большой вместимости у нас есть.

Сейчас у нас в парке 400 единиц автобусов малой вместимости, они закрывают потребности всех маршрутов города. Нет никаких проблем на маршрутах. А то, что вы видите в соцсетях, вбросы идут от студентов, то, будь моя воля, я бы их привлекал к ответственности, как того человека, который в московском метро якобы от вируса упал… Они дезинформируют людей. Они встали, говорят, что не могут уехать. Хотя если их развернуть на 180 градусов, то увидите, что там трамвайная линия идет по этой ветке. Это провокации. Хотят показать себя.

Когда были автобусы большой вместимости, они воздух возили. А сегодня требуют большие автобусы. Но я понимаю студентов, они в больших автобусах могли бесплатно, зайцем, проехать. А там тоже был автобус без кондуктора, и можно было дождаться, когда откроется средняя дверь, и, как заяц, убежать, не заплатив. В автобусе малой вместимости так не получится, потому что водитель строго контролирует».

Исполком Челнов: «Мы не согласны с формулировкой «в соцсетях много жалоб»

На вопросы «Реального времени» ответил и исполком Набережных Челнов. Приводим текст официального ответа на наши вопросы полностью.

— В связи с тем, что с дорог Набережных Челнов исчезли большие автобусы, в соцсетях много жалоб на то, что людям стало сложно передвигаться по городу, особенно тем, у кого с собой детские коляски, санки и средства передвижения для инвалидов.

— Исполнительный комитет приносит извинения за временные трудности, связанные с общественным транспортом. Мы не согласны с формулировкой «в соцсетях много жалоб». Да, есть критические посты, но нельзя утверждать, что их много. К примеру, за понедельник, 10 февраля, в трех ведущих городских пабликах («Набережные Челны Online», «Набережные Челны Life», «Челны Вкурсе») размещено 89 постов. Из них шесть являются критическими и посвящены теме общественного транспорта. На все посты и большинство комментариев даны ответы. В группе ВК «Администрация города Набережные Челны» также размещаются посты, посвященные транспорту.

— Как сейчас решается этот вопрос и в какие сроки предполагается его окончательное решение?

— Исполнительным комитетом рассматриваются несколько вариантов по организации перевозок на территории города автобусами большой вместимости. О результатах и, следовательно, сроках будет сообщено позднее.

— Кто сейчас занимается извозом в городе, это муниципальные предприятия или частные?

— В городе, помимо ООО «Пассажирские перевозки» (не муниципальный перевозчик), действует широкая сеть трамвайных маршрутов ООО «Электротранспорт» (муниципальное предприятие). Ими ежегодно перевозится 19,7 млн пассажиров. В среднем в сутки перевозится 54 тысячи пассажиров. Ежедневно выходит 83 вагона.

На прошлой неделе введен дополнительный трамвайный маршрут, который снимает загрузку с проспектов Набережночелнинский, Сююмбике и Яшьлек. Маршрут курсирует от поселка Сидоровка до Кузнечного завода ПАО «КАМАЗ».

Фото rt-online.ru

— Действуют ли в маршрутках социальные проездные?

— Во всех автобусах и трамваях принимаются к оплате электронные карты с льготным транспортным приложением. Электронные карты с транспортным приложением принимаются во всех трамваях и автобусах маршрутов №7, 22, 27, 12, 6, 26. Транспортным предприятием подбирается оптимальный комплект оборудования, обеспечивающий считывание информации с электронных карт с льготным транспортным приложением и электронных карт с транспортным приложением.

— Не противоречит ли нынешняя транспортная схема законодательству, особенно в части обеспечения доступной среды для людей с инвалидностью?

— С 8 февраля текущего года МУП «Электротранспорт» перестало выпускать на обслуживаемые по договору маршруты автобусы, которые обеспечивали доступную среду. По действующему законодательству через 90 дней будет объявлен новый конкурс по этим маршрутам. Обязательным условием конкурса будет наличие у перевозчика автобусов, обеспечивающих доступную среду. На сегодняшний день доступная среда по муниципальным маршрутам города обеспечена трамваями.

— Ведется ли контроль деятельности перевозчиков (люди жалуются, что в маршрутки набивают слишком много пассажиров, многие вынуждены ехать стоя)?

— Да, ведется.