Олег Коробченко рассказал о задаче увеличить численность населения Набережных Челнов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Глава Минпромторга Татарстана рассказал о планах увеличить население Набережных Челнов. Такая необходимость возникла из-за кадрового голода, подчеркнул министр.

— Стоит задача увеличить Набережные Челны минимум на 200 тысяч, потому что производить КАМАЗы нужно не 50, а хотя бы 60-70 тысяч в год, — объяснил он свою точку зрения.

Чтобы привлечь дополнительные ресурсы, в регион нужно привлекать молодежь из других городов страны, добавил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Олег Коробченко уточнил — решение проблемы требует комплексного подхода. Он призвал увеличить мощности техникумов и объемы строительства арендного жилья.

В сентябре министр промышленности и торговли Татарстана предложил привлекать в республику работников из соседних регионов с помощью строительства «быстрого» доступного жилья. Эти вопросом в Набережных Челнах уже активно занимаются КАМАЗ и Haier.



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Айрат Назипов