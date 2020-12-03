В мэрии Челнов ответили на сообщения о плесени на здании горадминистрации

В челнинских пабликах обсуждают появившуюся на стенах здания мэрии плесень и отваливающуюся облицовочную плитку. В городской администрации объяснили некоторые проблемы фасада.

«Элементы фасадной системы в течение всего эксплуатационного срока подвергаются воздействию атмосферной среды, в результате чего фасадные плиты рушатся, крепления плит изнашиваются, подвергаются коррозии. Сотрудниками сектора по содержанию здания ежедневно проводится обход, фиксируются все замечания. Фасадные плиты, которые отошли от основания и создают угрозу здоровью и жизни работников и посетителей здания, демонтируются. Также сообщаем, что опасные участки огорожены, выставлены соответствующие предупреждения», — цитирует ответ сити-менеджера Челнов Фарида Салахова chelny-biz.ru.

В комментариях пользователи также разделились. Многие посчитали, что мэрии не нужно ремонтировать собственное здание, поскольку деньги из бюджета стоит направить на более важные объекты.