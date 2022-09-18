Цитаты недели: Кадыров — о мобилизации, Лукашенко — о мерзнущей Европе, Волынец — о собаках
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Уходящая неделя запомнится резонансными заявлениями о мобилизации, специальная военная операция продолжается и завершить ее победой для России хотят всеми силами. В Госдуме предлагают расшевелить головы граждан, а в Чечне — собрать и отправить в зону СВО дополнительные силы. Европа тем временем готовится к холодной зиме, а президент Белоруссии Александр Лукашенко колет дрова, рассуждая, как помочь соседям из ЕС не замерзнуть. В Казахстане готовятся вернуть столице прежнее название, надеясь, что первый президент страны Нурсултан Назарбаев, имя которого сейчас носит город, не затаит обиду. Об этом и о других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
Об уродливых попытках
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, который к слову, впервые с начала пандемии коронавируса покинул свое государство ради участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, назвал уродливыми попытки Запада создать однополярный мир. Он уже неоднократно говорил о том, что настала эпоха многополярного мира. Однако попытки «законсервировать» былое все еще продолжаются. По словам Путина, методы уже вышли за рамки приличий.
О мобилизации в головах
О мобилизации с трибуны в Госдуме заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Однако сразу уточнил, что речь не о военной мобилизации. По его мнению, в рассылке повесток необходимости нет, но «полное понимание происходящего сегодня просто необходимо». Миронов заявил, что сейчас россиянам не надо паниковать или бояться, но и плясать и танцевать они не должны, ведь «братья, наши воины гибнут».
О «самомобилизации»
Активнее всех среди руководителей регионов России в спецоперацию, пожалуй, вовлечен глава Чечни Рамзан Кадыров. Своих коллег он призвал «подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев». Неясно, оказался ли таким мощным призыв Рамзана Кадырова или же это просто стечение обстоятельств, но после его слов главы сразу нескольких регионов сообщили о сборах своих добровольческих батальонов, в том числе и новоизбранный глава Марий Эл Юрий Зайцев. Но в зону СВО он отправляет не тысячу бойцов, а четверть от этого числа. От Марий Эл в спецоперации уже участвуют более 500 добровольцев.
О рекламе многодетных семей
Резонансным на этой неделе стало высказывание детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец. Ее возмущение тем, что в России не пропагандируют многодетность, но активно призывают брать животных из приюта, расценили как обвинение такой рекламы в пропаганде чайлдфри. Якобы питомец для хозяев как дитя — все внимание на нем и уже не до мыслей о настоящем материнстве и отцовстве. Из-за бурного обсуждения Ирине Волынец пришлось объясняться. Она заявила, что ее «слова были передернуты, выдернуты из контекста», и заверила, что против животных и приютов ничего не имеет: «Я категорически против того, чтобы противопоставлять доброту по отношению к бездомным животным и детям».
О непреклонности
Пока детский омбудсмен Татарстана высказывала озабоченность из-за отсутствия пропаганды многодетности, в Набережных Челнах обсуждали проблему вандализма с участием детей. Замруководителя исполкома автограда Илья Зуев рассказал, что несовершеннолетних вандалов наказывают строго — так, что во взрослой жизни их ждут достаточно серьезные последствия в виде, например, ограниченных возможностей в трудоустройстве. Сжалиться над малолетними хулиганами власти не готовы — они должны нести ответственность за содеянное.
О помощи братьям-европейцам
В Сети разлетелось видео, на котором бессменный президент Белоруссии Александр Лукашенко колет дрова вместе с бизнесменом Сергеем Тетериным. Рабочий процесс сопровождался диалогом о проблемах Европы, которая с ужасом ждет холодов. Белорусский лидер переживает, что западные власти могут сэкономить тепло на населении и беспокоится, чтобы польскому президенту Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому не пришлось дрожать. Задумываясь о помощи, он надеется, что они могут одуматься.
О вторжении зомби
Премьер-министр Испании Педро Санчес признает, что его страна находится в тяжелом положении. Не успев отойти от трудностей, вызванных пандемией коронавируса, которая, к слову, никуда не делась, хотя ВОЗ прогнозирует ее скорое завершение, страна столкнулась с экономическим кризисом, в том числе ростом цен. Для полноты этой ужасной картины не хватает только нашествия оживших мертвецов, с сарказмом заметил чиновник.
О возвращении Астаны
Три с половиной года столицу Казахстана называют именем первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Но сейчас в республике намерены вернуть прежнее название города — Астана. Предложение одобрил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по инициативе которого в 2019-м столица получила название Нур-Султан.
Как объяснил заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяган, решение назрело, в частности, из-за раскола в обществе — идеи вернуться к старому называнию прозвучали еще во время январских протестов, которые подтолкнули к череде политических реформ в стране. За переименование Нур-Султана в Астану, как уверяют власти, выступают и сами жители города, которые так и не свыклись с новым названием.
О молитве за вразумление
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян молиться за Владимира Путина и всех, кто так или иначе задействован в проведении специальной военной операции. По его словам, на президенте на сегодняшний день большая ответственность, поэтому следует попросить Бога, чтобы тот «умудрил, укрепил, вразумил» российского лидера. В своей речи Патриарх также указал, что у России особый исторический путь, о котором мало кто задумывается. Осознать «всемирную, судьбоносную миссию Руси» получается лишь в тревожные времена, как сейчас, считает он.
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