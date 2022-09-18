Цитаты недели: Кадыров — о мобилизации, Лукашенко — о мерзнущей Европе, Волынец — о собаках

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Уходящая неделя запомнится резонансными заявлениями о мобилизации, специальная военная операция продолжается и завершить ее победой для России хотят всеми силами. В Госдуме предлагают расшевелить головы граждан, а в Чечне — собрать и отправить в зону СВО дополнительные силы. Европа тем временем готовится к холодной зиме, а президент Белоруссии Александр Лукашенко колет дрова, рассуждая, как помочь соседям из ЕС не замерзнуть. В Казахстане готовятся вернуть столице прежнее название, надеясь, что первый президент страны Нурсултан Назарбаев, имя которого сейчас носит город, не затаит обиду. Об этом и о других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».



Об уродливых попытках

Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете.

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, который к слову, впервые с начала пандемии коронавируса покинул свое государство ради участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, назвал уродливыми попытки Запада создать однополярный мир. Он уже неоднократно говорил о том, что настала эпоха многополярного мира. Однако попытки «законсервировать» былое все еще продолжаются. По словам Путина, методы уже вышли за рамки приличий.



О мобилизации в головах

Пора произнести с трибуны это слово — мобилизация. Но не та мобилизация, о которой наверняка подумало большинство здесь сидящих, не военная мобилизация. Российская армия большая и сильная, и пока сил нам хватает без мобилизации. А вот мобилизация в головах необходима. И чем быстрее это произойдет, тем быстрее мы достигнем победы на фронтах, которые сегодня проходят на братской нашей Украине.

О мобилизации с трибуны в Госдуме заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Однако сразу уточнил, что речь не о военной мобилизации. По его мнению, в рассылке повесток необходимости нет, но «полное понимание происходящего сегодня просто необходимо». Миронов заявил, что сейчас россиянам не надо паниковать или бояться, но и плясать и танцевать они не должны, ведь «братья, наши воины гибнут».



О «самомобилизации»

Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация». Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или, наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине. Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству.

Активнее всех среди руководителей регионов России в спецоперацию, пожалуй, вовлечен глава Чечни Рамзан Кадыров. Своих коллег он призвал «подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев». Неясно, оказался ли таким мощным призыв Рамзана Кадырова или же это просто стечение обстоятельств, но после его слов главы сразу нескольких регионов сообщили о сборах своих добровольческих батальонов, в том числе и новоизбранный глава Марий Эл Юрий Зайцев. Но в зону СВО он отправляет не тысячу бойцов, а четверть от этого числа. От Марий Эл в спецоперации уже участвуют более 500 добровольцев.



О рекламе многодетных семей

У нас есть более важные проблемы, и я не понимаю, почему время тратится на рекламу того, что нужно взять животных из приюта. Но при этом мы не видим плакатов, где изображена счастливая многодетная семья, где написано, что семья — это лучшее место на свете <...> Многие обращаются к ним «мой мальчик», «моя девочка», «сыночек», «доченька» и так далее. Это разве не подмена понятий? Как собаку можно назвать «сынок» или «доченька»? Или кошку?

Резонансным на этой неделе стало высказывание детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец. Ее возмущение тем, что в России не пропагандируют многодетность, но активно призывают брать животных из приюта, расценили как обвинение такой рекламы в пропаганде чайлдфри. Якобы питомец для хозяев как дитя — все внимание на нем и уже не до мыслей о настоящем материнстве и отцовстве. Из-за бурного обсуждения Ирине Волынец пришлось объясняться. Она заявила, что ее «слова были передернуты, выдернуты из контекста», и заверила, что против животных и приютов ничего не имеет: «Я категорически против того, чтобы противопоставлять доброту по отношению к бездомным животным и детям».



О непреклонности

Они, конечно, умоляют не портить ребенку будущее постановкой на учет, но мы непреклонны — за свои дела нужно отвечать.

Пока детский омбудсмен Татарстана высказывала озабоченность из-за отсутствия пропаганды многодетности, в Набережных Челнах обсуждали проблему вандализма с участием детей. Замруководителя исполкома автограда Илья Зуев рассказал, что несовершеннолетних вандалов наказывают строго — так, что во взрослой жизни их ждут достаточно серьезные последствия в виде, например, ограниченных возможностей в трудоустройстве. Сжалиться над малолетними хулиганами власти не готовы — они должны нести ответственность за содеянное.



О помощи братьям-европейцам

Не дадим, Семеныч, Европе замерзнуть, поможем нашим братьям. Может, и они нам помогут <...> Европе не выбирать сейчас: елка, березка. Главное, чтобы тепло было. Надо подумать, Семеныч, как там, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. И главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли.

В Сети разлетелось видео, на котором бессменный президент Белоруссии Александр Лукашенко колет дрова вместе с бизнесменом Сергеем Тетериным. Рабочий процесс сопровождался диалогом о проблемах Европы, которая с ужасом ждет холодов. Белорусский лидер переживает, что западные власти могут сэкономить тепло на населении и беспокоится, чтобы польскому президенту Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому не пришлось дрожать. Задумываясь о помощи, он надеется, что они могут одуматься.



О вторжении зомби

Этому правительству пришлось столкнуться с абсолютно беспрецедентными ситуациями, такими как пандемия, самая страшная пандемия за последние 100 лет, не хватало только вторжения зомби.

Премьер-министр Испании Педро Санчес признает, что его страна находится в тяжелом положении. Не успев отойти от трудностей, вызванных пандемией коронавируса, которая, к слову, никуда не делась, хотя ВОЗ прогнозирует ее скорое завершение, страна столкнулась с экономическим кризисом, в том числе ростом цен. Для полноты этой ужасной картины не хватает только нашествия оживших мертвецов, с сарказмом заметил чиновник.



О возвращении Астаны

Ономастическая комиссия детально рассмотрела наше предложение о возвращении городу имени Астана и посчитала, что оно более соответствует требованиям, и самое главное — позволяет объединить общество. Потому что мы видим раскол. Думаю, что и Нурсултан Абишевич тоже, наверное, поймет, и думаю, что не обидится.

Три с половиной года столицу Казахстана называют именем первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Но сейчас в республике намерены вернуть прежнее название города — Астана. Предложение одобрил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по инициативе которого в 2019-м столица получила название Нур-Султан.

Как объяснил заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяган, решение назрело, в частности, из-за раскола в обществе — идеи вернуться к старому называнию прозвучали еще во время январских протестов, которые подтолкнули к череде политических реформ в стране. За переименование Нур-Султана в Астану, как уверяют власти, выступают и сами жители города, которые так и не свыклись с новым названием.

О молитве за вразумление

Сегодня мы, еще раз хочу сказать, живем в это очень непростое время, и потому наши молитвы особенно — о главе нашего государства, о верховном главнокомандующем, о Владимире Владимировиче Путине, на котором лежит особая ответственность, а также о всех военачальниках и тех, кто во власти, чтобы Господь умудрил, укрепил, вразумил, оградил от грехов и от ошибок и одновременно вдохновил на действия, которые бы принесли Отечеству нашему защиту от всяких внешних, даже, может быть, опасных и страшных самых угроз.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян молиться за Владимира Путина и всех, кто так или иначе задействован в проведении специальной военной операции. По его словам, на президенте на сегодняшний день большая ответственность, поэтому следует попросить Бога, чтобы тот «умудрил, укрепил, вразумил» российского лидера. В своей речи Патриарх также указал, что у России особый исторический путь, о котором мало кто задумывается. Осознать «всемирную, судьбоносную миссию Руси» получается лишь в тревожные времена, как сейчас, считает он.