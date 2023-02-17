Челнинский исполком проконсультируют по развитию эффективных практик лидерства за 5 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Повышение лояльности сотрудников ради роста производительности и эффективности работы исполкома

Как выяснило «Реальное время», власти Набережных Челнов задумались над приобретением эффективных практик лидерства. На консультирование по их развитию готовы потратить без малого 5 миллионов рублей — все ради выстраивания системы оперативного управления и повышения эффективности процессов в исполкоме города.

Одна из целей услуги на миллионы — приобретение сотрудниками исполкома Челнов компетенций для применения эффективных практик лидерства на пилотных площадках, а также их вовлечение в процесс улучшений. Для ее достижения челнинским чиновникам придется пройти через пять сессий, чтобы в итоге стать лояльнее «для повышения производительности и повышения эффективности деятельности организации».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Консультации, стоимость которых оценивается почти в 5 миллионов, включает в себя диагностику и организационную подготовку, сессии для руководителей по эффективным практикам лидерства, практическую реализацию в пилотных отделах, развивающие сессии для сотрудников в области инструментов операционной и личной эффективности, поиска идей и решения проблем, а также подготовку внутренних навигаторов, или же лидеров изменений. Реализация эффективных практик лидерства планируется как минимум в 12 пилотных подразделениях челнинского исполкома. Их определят только после заключения контракта на оказание услуги.

От сессии до сессии

На первом этапе проведут первичную диагностику — проанализируют организационную структуру и ландшафт процессов, определят проблематику и зоны развития, а также утвердят список участников стратегической сессии. Кроме того, предусмотрен сбор данных по оценке удовлетворенности и лояльности сотрудников и руководителей исполкома Челнов и их онлайн-опрос.

В рамках первого этапа будет проведена и организационная подготовка. Специалисты определят цели проекта, его руководителя, участников, лидеров внедрения практик и пилотные зоны.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На втором этапе, посвященном развитию руководителей по практикам лидерства и реализация практик на пилотах, пройдут пять сессий. В рамках первой, нацеленной на развитие системы управления, запланированы шесть мероприятий, в том числе диалоги об эффективности. Вторая сессия будет направлена на вовлечение сотрудников исполкома автограда и развитие культуры. В частности, специалисты проведут с ними открытый разговор и изучат их реакции на проблемы.

Третья сессия второго этапа связана с повышением эффективности процессов. Для этого планируется проанализировать процессы и операции, осуществляемые в челнинском исполкоме и провести иную «стандартизированную работу». Следующая сессия, четвертая, направлена на развитие проектного подхода и команд, пятая — на развитие персонала. Она предполагает их обучение прямо на рабочем месте, в том числе делегированию.



На двух первых этапах сотрудникам исполкома Челнов придется пройти обучение практикам, разбор подходов и инструментов и коучинг. На последующих двух этапах их ждут развивающие сессии.

Третий этап посвятят развитию 150 сотрудников исполкома в области инструментов операционной и личной эффективности и поиску идей и решения проблем. Их научат управлять временем и развивать культуру доверия. Также они изучат инструменты анализа и решения проблем.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На четвертый этап, судя по такому этапу, как «отбор навигаторов», пройдут далеко не все сотрудники челнинского исполкома. Для 20 «счастливчиков», то есть тех, кого признают лидерами изменений, проведут две развивающие сессии — про управление проектами и про лидерство.

Пятый этап — подведение итогов и передача ответственности. К завершению пятимиллионной программы консультирования оценят эффективность реализации практик и проведут дискуссионную сессию с целью подведения итогов и определят следующие шаги развития. Передача ответственности предполагает выработку решений по интеграции эффективных практик лидерства в систему управления исполкома Челнов, формирование программы их тиражирования и совершенствования, а также индивидуального плана развития руководителей.

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Татьяна Демина