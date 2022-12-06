В частной школе Набережных Челнов откроют памятник Иосифу Сталину

Фото: realnoevremya.ru/ Сергей Афанасьев (архив)

В частной семейной школе «Смеем мечтать» в Набережных Челнах планируют открыть памятник Иосифу Сталину. Об этом «Реальному времени» сообщили представители учебного заведения.

Процесс установки памятника пока не закончен, уточнили в школе. Подробностями обещали поделиться позже.

Это не первый случай установки памятника Иосифу Сталину. В 2019 году член КПРФ Георгий Абиев установил рядом с домом в поселке Сосновка трехметровую статую в честь советского вождя. На торжественном открытии монумента присутствовало руководство крайкома и другие представители партии.

Спустя год к такой же идее пришел глава нижегородского отделения КПРФ Алексей Зоров. В июне 2020 года он открыл монумент, посвященный Сталину, на своей земле. При этом глава местной администрации выступал против и хотел привлечь Зорова к административной ответственности. Но в полиции это делать отказались.

Впрочем, некоторые возводят и виртуальные памятники Сталину. С середины октября 2022 года инсталляцию можно увидеть в центре Челябинска. Чтобы посмотреть на виртуального Сталина, нужно подойти к информационной стеле с QR-кодом и скачать приложение.

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Айрат Назипов