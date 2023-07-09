За 2022 год естественный прирост населения зарегистрировали лишь в трех муниципалитетах Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в 2022 году естественный прирост населения зарегистрировали лишь в трех из 45 муниципальных образований, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Это Казань — на 785 человек, Пестречинский район республики — на 236 и Набережные Челны — на 33.

За прошлый год в Казани зарегистрировали 13 977 новорожденных. Умерли в 2022 году 13 192 жителя города.

В Пестречинском районе Татарстана в прошлом году родились 722 ребенка. Умерли за этот период на его территории 486 человек.

В Набережных Челнах за 2022 года на свет появились 4 908 детей. Умерли 4 875 челнинцев.

В 42 районах Татарстана в прошлом году зарегистрировали естественную убыль населения. Заметнее всего она оказалась в Зеленодольском районе — 894 человека: родились в 2022-м 1 355 детей, умерли — 2 249 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Минимальная естественная убыль в Татарстане по итогам 2022 года зарегистрирована в Высокогорском районе — 14 человек. Там зарегистрировали 616 новорожденных и 630 умерших.

Для сравнения, в 2021 году в Татарстане был всего один муниципалитет с естественным приростом населения — Пестречинский район (146 человек). В Казани естественная убыль оценивалась в 2 415 горожан, а в Челнах — в 1 278.

Напомним, в целом за 2022 год в Татарстане численность населения сократилась в 20 из 45 муниципальных образований. Выросла она в Агрызском, Алексеевском, Алькеевском, Альметьевском, Арском, Балтасинском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Заинском, Зеленодольском, Кукморском, Лаишевском, Менделеевском, Муслюмовском, Нижнекамском, Новошешминском, Пестречинском, Сармановском, Спасском, Тукаевском, Чистопольском и Ютазинском районах.



По уточненным данным по численности постоянных жителей, с учетом Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году, в Татарстане на 1 января 2023-го проживало 4 001 625 граждан. Это на 1 541 человека больше, чем на начало 2022-го.

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Татьяна Демина