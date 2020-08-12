Мэр Челнов выехал на место пожара в поселке Рябинушка

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и глава исполкома города Фарид Салахов выехали в поселок Рябинушка на место крупного пожара в частном секторе.

По последним данным, основной очаг пожара потушен. Огонь локализован, передает пресс-служба мэрии автограда.

На месте работают дознаватели, которые установят причины возгорания. Как рассказали спасатели, 16-летнего подростка доставили в КДМЦ. Он надышался дымом, когда выводил из дома бабушку.

«Будем устанавливать кто пострадал, чьи дома, кто собственники. Какая помощь и поддержка с нашей стороны нужна. Я думаю, завтра утром все данные будем иметь. Сейчас полной ясности нет. Еще пока не знаем, что внутри. Это только после завершения работ можно будет узнать. Или по опросу проживающих», — сказал Магдеев.

По уточненным сведениям, горел один жилой дом и надворные постройки на 6 участках.