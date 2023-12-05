Мэр Набережных Челнов попросил помощи у раиса Татарстана после пожара на авторынке «Гараж-500»

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев обратился за помощью к раису Татарстана Рустаму Минниханову после пожара на авторынке «Гараж-500». Руководитель региона дал соответствующее поручение профильным ведомствам, чтобы они нашли определенные решения по этому вопросу.

— В воскресенье был создан оперативный штаб. Нужно предметно разбираться, уделить время каждому, кто пострадал. Здесь и сейчас нужно думать о ликвидации последствий, — сообщил мэр города на аппаратном совещании.

Еще Наиль Магдеев поручил проверить места с массовым пребыванием людей, в том числе объекты, относящиеся к республиканской собственности, на предмет пожарной безопасности.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

— Если будет необходимость, будем изыскивать средства из бюджета на ликвидацию нарушений пожарной безопасности, — добавил он.

По словам Магдеева, собственник территории не соблюдал меры пожарной безопасности. Мэр полагает, что в противном случае последствия могли бы быть совсем другими.

Накануне администрация Набережных Челнов провела встречу с пострадавшими арендаторами павильонов авторынка «Гараж-500». Как рассказал «Реальному времени» один из предпринимателей, участники встречи не услышали конкретных предложений от властей города.

Пожар, уничтоживший известный в городе авторынок «Гараж-500», произошел в автограде в минувшую субботу. По данным республиканского МЧС, площадь пожара составила 6,8 тысячи квадратных метров. Суммарный ущерб оценивается в миллиарды рублей.

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Айрат Назипов