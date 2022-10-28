Челны потратят 1,27 миллиарда на программу повышения безопасности дорожного движения

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Набережные Челны разработали трехлетнюю программу повышения безопасности дорожного движения в городе. В 2023—2025 годах на нее потратят 1,27 млрд рублей, выяснило «Реальное время».

Финансирование распределено равномерно на 3 года. И в 2023-м, и в 2024-м, и в 2025-м выделят по 423,58 миллиона рублей.

В программе указано, что первые полгода 2022-го на дорогах автограда с участием детей в возрасте до 16 лет произошло 57 ДТП — один ребенок погиб, 64 получили различные травмы. За аналогичный период 2021-го зафиксировали такое число аварий с участием несовершеннолетних — погиб один ребенок, пострадали 60.

С помощью программы челнинские власти хотят сократить к концу 2023—2025 годов количество погибших в ДТП на четверть, а число ДТП с пострадавшими на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В задачи программы входит создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, ликвидация мест концентрации ДТП и поддержание нормативного технического состояния УДС.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В рамках программы в Челнах планируют организовать и провести курсы стрессоустойчивости и клиенториентированности с водителями общественного транспорта, лекции в общеобразовательных учреждениях на тему «Безопасность дорожного движения», акции для школьников «Внимание — дети!», «Внимание — пешеход!» и так далее.

Всего за январь — июнь 2022 года в Челнах произошло 208 ДТП с пострадавшими — пять человек погибли, 278 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с первым полугодием 2021-го количество аварий снизилось на 11,1%, раненых — на 0,7%.

Напомним, исполком Набережных Челнов также утвердил программу пожарной безопасности в городе на 2023—2025 годы. На нее потратят 56,4 миллиона рублей из муниципального бюджета.



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Татьяна Демина