Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело после пожара на челнинском рынке «Гараж-500»

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Набережных Челнов завершила проверку после пожара на авторынке «Гараж-500» и направила в следственный отдел СУ СКР по Татарстану материалы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК), сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



— В ходе надзорных мероприятий выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, содержащие признаки уголовно наказуемого деяния, — рассказал он.

Напомним, сообщение о возгорании кровли торговых павильонов рынка появилось 2 декабря в 18.37. ГУ МЧС России по Татарстану сообщало, что в помещениях авторынка большая горячая нагрузка.

Изначально площадь пожара на авторынке «Гараж-500» оценивалась в 6,8 тысячи «квадратов». По уточненным данным она составила 11 671,4 «квадрата».



realnoevremya.ru

В списке пострадавших 89 субъектов. Некоторым из них — 39 — необходима финансовая помощь в виде кредитов. Как заявил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, погорельцам дадут заем под 1% на сумму до 5 млн рублей сроком до 36 месяцев.

Корреспондент «Реального времени» побывал на месте пожара в Челнах и поговорил с собственниками сгоревших павильонов. Двое предпринимателей оценили свой ущерб в 15—20 млн рублей. Пострадавшие предприниматели до сих пор находятся в шоке от произошедшего, причин пожара они все еще не знают, а время на восстановление бизнеса уходит. Подробнее — в материале.

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Татьяна Демина