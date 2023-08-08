Движение на развороте под мостом реки Мелекески в Челнах откроют 12 августа

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Набережных Челнах разворот под мостом реки Мелекески, ведущий на Сармановский тракт, откроют в эту субботу, 12 августа. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев.



— Сегодня рабочий день начался с осмотра городских объектов. Посетил парк культуры и отдыха в поселке ГЭС, пообщался с горожанами, которые в ранний час были там. Затем проверил ход работ на улице Гидростроителей — там начался капитальный ремонт дороги. Приводится в порядок и подземный переход у ДК «Энергетик», — написал он в своем telegram-канале.

Длина новой дороги составила 700 метров. Здесь появились тротуары на площади 2,4 тыс. кв. метров.

Дорога двухполосная, каждая шириной по 3,5 метра. Ширина проезжей части — от 5 до 8,8 метра. Установлены более 80 дорожных знаков, установлено 42 опоры освещения. Рабочие устроили два новых трамвайных переезда для съезда и заезда на разворот.

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Маргарита Головатенко