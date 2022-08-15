Власти Набережных Челнов оставили город без пунктов проката электросамокатов

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполком Набережных Челнов утвердил схемы размещения велопарковок и пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря на территории города. Исключение сделано для электросамокатов.

Всего в перечне 36 пунктов, определяющих местоположение, где можно организовать «пункт проката спортивного инвентаря, за исключением электрических транспортных средств». Так, например, в Центральном районе автограда под эти цели отводится почти 127 «квадратов» на набережной Табеева.

Разместить пункты проката в Челнах можно также на бульваре Энтузиастов, проспекте Чулман, 119д и 109а, возле парка Прибрежного со стороны 44-го комплекса, на пересечении улицы Раскольникова и проспекта Хасана Туфана, а также в районе пересечения улицы Раскольникова и проспекта Дружбы Народов, проспекте Сююмбике около дома 41/05 и остановки «Налоговая инспекция». В Комсомольском районе города для этих целей выделили участки на набережной Тукая, на пересечении улиц Фоменко и Гостева, по ул. Центральной,58а, а также у входа в Центральный парк культуры и отдыха со стороны школы №10 и парке Бибишева. В Автозаводском районе это парк Победы.

Напомним, Набережные Челны активно выступают против электросамокатов. Этой весной они не пустили в город сервис кикшеринга Whoosh, сославшись на отсутствие инфраструктуры и нежелание самих граждан. Исполком города даже изъял электросамокаты, что вынудило Whoosh обратиться в Генпрокуратуру. Позже их вернули компании.

Фото: realnoevremya.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказывал, что власти провели опрос, в нем приняли участие более 5 600 человек. Большинство горожан, почти 70%, высказались против электросамокатов. В то же время Магдеев подчеркнул, что власти готовы вести диалог со всеми, кто желает развивать этот бизнес на партнерских условиях, но с уже установленными рамками безопасности.

— Мы пока не поставили точку в истории с Набережными Челнами. Мы надеемся, что нам все-таки удастся найти общий язык и продолжить работу в городе. Прежде всего потому, что мы видим обратную связь от пользователей, от жителей города, мы видим, что это им действительно нужно, — рассказывал «Реальному времени» пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.



Фото: realnoevremya.ru

Впрочем, Whoosh не единственный сервис кикшеринга, который не пустили в Челны. Не получилось наладить работу в автограде и у Matur.city, который в прошлом году выбрал город как пилотную площадку в Татарстане. В компании объяснили, что «не нашли понимания в муниципалитете, который выпустил регламент работы кикшеринговых сервисов», нарушающий, по их мнению, антимонопольное законодательство.



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Татьяна Демина