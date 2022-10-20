Набережные Челны потратят 1,2 миллиона рублей на программу профилактики наркотизации населения

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Власти Набережных Челнов планируют утвердить программу профилактики наркотизации населения в городе на 2023—2025 годы, выяснило «Реальное время». На нее из муниципального бюджета готовы выделить 1,2 миллиона рублей — по 400 тысяч на каждый год.

За счет реализации мероприятий программы челнинские власти планируют добиться к 2015 году увеличить число детей и лиц до 35 лет, занятых в учреждениях молодежной политики, дополнительного образования, культуры и спорта на 1%. Ее цель — создание системы комплексных мер, направленных на формирование здорового жизненного стиля, стратегий поведения и личностных ресурсов, препятствующих употреблению и распространению психоактивных веществ среди жителей автограда.

С помощью трехлетней программы власти намерены сформировать у челнинцев отрицательного отношения к потреблению наркотиков и мотивировать их на ведение здорового образа жизни. Она же призвана обеспечить информационно-пропагандистское сопровождение профилактики наркомании среди горожан.

В рамках программы планируется реализовать несколько проектов: «Коуч личностных стратегий», информационную площадку «#ОткрытыйДиалог», проект молодежных активностей «Антинаркотическая платформа «#СКРИН», профилактического проекта «YOUность», «Турнир СпАРТианские игры» и антинаркотический проект «Dance & health». Также в списке планируемых мероприятий спартакиада работающей молодежи Челнов психолого-педагогический проект «Классная команда», антинаркотический велоквест «Дорога в будущее», городской антинаркотический форум для подростков и молодежи «Я выбираю!» и так далее.

В этом месяце в Набережных Челнах сотрудники ДПС задержали 18-летнего жителя Татарстана, подозреваемого в наркопреступлении. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина