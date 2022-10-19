В Челнах появилась команда по развитию городских парков

Фото: realnoevremya.ru / Анна Сейтумерова

Сегодня, 19 октября, в Набережных Челнах завершился отбор в парковую команду города, которая займется событийным программированием в общественных пространствах города.

Парк-менеджерами стали Мария Кандратьева и Анна Балашова, а PR-менеджером — Миляуша Габдулхакова.

Фото: realnoevremya.ru / Анна Сейтумерова

Руководителем команды будет Дмитрий Колесников, куратором экстрим-парка «Гренада» Анастасия Грязнова. Офис команды будем размешаться непосредственно в одном из парков — в «Гренаде».



Уже скоро команда парков Челнов приступит к работе над зимней событийной программой, сообщается в Telegram-канале «Парки Татарстана».

Стоит отметить, что Челны стали вторым городом после Казани, где появилась своя парковая команда.

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Татьяна Леухина