Фотомарафон «100-летие ТАССР»: терапевтическое отделение больницы в Набережных Челнах, 1950-е годы

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Фото: из фондов Историко-краеведческого музея г. Набережные Челны

В 1958 году, по статистическим данным, в Челнах жили около 16 тысяч человек: это был совсем небольшой город. Но в 1958 году он стал центром нового района, в который, кроме Челнинского, вошли Заинский и Нижнекамский районы.

Единственная больница Набережных Челнов еще с 1957 года стала называться Центральной районной больницей (ЦРБ). Это произошло после реорганизации здравоохранения во второй половине 1950-х годов. Главврач одновременно руководил всем здравоохранением района (райздравотдел был упразднен). На эту должность назначили Софью Бадретдиновну Алексееву, заслуженного врача ТАССР. К тому времени за ее плечами уже был 14-летний опыт организатора.

Стационар ЦРБ располагал 175 койками, в нем были 8 отделений: хирургическое, терапевтическое, инфекционное, детское, родильное, кожно-венерологическое, глазное и противотуберкулезное. Была и поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в день, женская и детская консультации, санэпидотдел. Всего в 1958-м в Челнах работали 189 медицинских работников, из них 22 врача.

Больничный корпус, Набережные Челны, 1950-е

На предприятиях города действовали 9 здравпунктов, которые обслуживали фельдшеры.

Новый виток в истории здравоохранения Челнов начался с 1958 года, когда город

охватил строительный бум. Вначале построили завод ячеистых бетонов, потом была стройка Нижнекамской ГЭС, а с 1969 года началась история КАМАЗа. Численность города росла как на дрожжах, а здравоохранение сильно отставало: материально-технической базы не хватало. Был дефицит всего: кадров, коек, аппаратуры, материалов, инструментов.

Коллектив медработников Набережных Челнов после ноябрьской демонстрации, 1954 год

В 1961 году для детского стационара построили одноэтажное кирпичное здание, и это было большой удачей, ведь до этого условия пребывания детей в стационаре совершенно не соответствовали санитарным требованиям. Вот фрагмент выступления Софьи Алексеевой, ее обращение к депутатам на сессии райсовета 12 сентября 1957 года:

«Совершенно в нетерпимых условиях находится детское отделение ЦРБ. Здание ветхое, полы прогнившие, отопление печное, воду приходится носить ведрами из ближайшей колонки. Отделение оторвано от основных помещений больницы. Пища для больных доставляется через улицу. Рядом с помещением детской больницы находится мельница, на которой работающие двигатели отравляют выхлопными парами воздух и создают пыль в палатах. Постоянно возле отделения скопление автомашин, приезжающих к станции авто-трактосбыта. Я прошу районный Совет в интересах больных и матерей изыскать средства для строительства детского корпуса на территории ЦРБ».

Софья Алексеева, первый главврач Набережночелнинской ЦРБ

Хирурги работали в одноэтажном здании, построенном еще до революции, как и родильное отделение. А всего в 100 метрах от детского корпуса было деревянное строение, в котором разместились 40 коек инфекционного отделения. К 1970 году в городе было только две поликлиники.

Ситуация начала меняться только с 1972 года. К 1975-му в городе построили еще одну больницу, роддом, детскую и взрослую поликлиники, наконец-то появился отдельный противотуберкулезный диспансер. Но все это было потом. А к началу 1960-х маленький город обходился одной небольшой больницей и штатом врачей-подвижников.



Людмила Губаева