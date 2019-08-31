События недели: прощание с WorldSkills, открытие Haier в Челнах и чак-чак в космосе

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Ринат Назметдинов

На уходящей неделе Казань попрощалась с чемпионатом WorldSkills 2019. Церемонию закрытия первенства посетил президент России Владимир Путин. Знаковое для республики событие произошло в среду — нефтехимики Нижнекамска осуществили масштабный апгрейд очистных сооружений. В этот же день в Набережных Челнах открылся завод стиральных машин Haier. Кроме того, в Казань пришел новый агрегатор такси, а татарстанский чак-чак слетал в космос. Подробнее об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Казань попрощалась с WorldSkills

В Казани на уходящей неделе завершился 45-й чемпионат мира по профессиональным компетенциям WorldSkills 2019. Во время церемонии закрытия прошло награждение победителей, среди которых было несколько татарстанцев. Помимо этого, участники, показавшие выдающиеся результаты, были отмечены медалями «За высшее мастерство», премией имени Альберта Видаля и наградой «Лучший представитель страны».

Церемонию закрытия в Казани посетил президент России Владимир Путин. «Чемпионат стал самым крупным и представительным в истории движения [WorldSkills], ярким и незабываемым зрелищем», — сказал президент.

Хедлайнерами концертной программы стали артисты Светлана Лобода и Филипп Киркоров. В завершении флаг движения WorldSkills был передан представителям Китая — следующий, 46-й ЧМ WorldSkills пройдет в 2021 году в Шанхае.

Церемонию закрытия в Казани посетил президент России Владимир Путин. Фото Рината Назметдинова

Дом Аксенова выставили на продажу

В Казани снова продают Дом Василия Аксенова, в котором также расположены его музей, мини-отель, кафе и ресторан «Перекресток джаза». Здание уже выставлялось на продажу 3 года назад, но тогда собственник заявил, что «это ошибка», после чего объявление было удалено. На сей раз никаких ошибок или фейков — владелец всерьез настроен избавиться от актива.

— Ресторан и отель — вот эту часть мы реализуем. Думаю, продаваться они будут вместе, не по отдельности, поскольку они все равно закольцованы. Будут покупать — мы рассмотрим предложения, — сообщил «Реальному времени» владелец здания Эмиль Хуснутдинов. — Причина продажи заключается в том, что для нас это непрофильный бизнес. Любой бизнес требует времени, чтобы им заниматься, а у нас его нет — мы работаем немного в другой области. Пусть этим занимаются те игроки, которые могут делать это профессионально.

В Казани снова продают Дом Василия Аксенова, в котором также расположены его музей, мини-отель, кафе и ресторан «Перекресток джаза». Фото wikimapia.org

«Нижнекамскнефтехим» завершил реконструкцию БОС

Нефтехимики Нижнекамска осуществили масштабный апгрейд очистных сооружений — заменили устаревшие здания и оборудование, внедрили современную технологию очистки стоков и атмосферного воздуха. Торжественная церемония открытия БОС «Нижнекамскнефтехима» прошла в среду с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Это ознаменовало завершение одного из самых грандиозных мероприятий в сфере охраны окружающей среды республики.

— Я должен отметить хорошую работу наших коллег — Группы компаний ТАИФ, «Нижнекамскнефтехима». В 2017 году ТАИФ запустил первый этап реконструкции очистных, сегодня, в преддверии Дня Республики, дня рождения Николая Лемаева, мы запускаем второй этап. И работа продолжается. Сейчас идет работа по прокладке коллектора. Я считаю, что это очень позитивно, — подчеркнул на открытии Рустам Минниханов.

Нефтехимики Нижнекамска осуществили масштабный апгрейд очистных сооружений — заменили устаревшие здания и оборудование, внедрили современную технологию очистки стоков и атмосферного воздуха. Фото Рината Назметдинова

В Казань пришел московский конкурент «Яндекс.Такси»

Во вторник в Казани начал работать еще один агрегатор такси — «Ситимобил». До прошлого года компания работала преимущественно в Москве и Московской области, а в 2019-м «Ситимобил» всерьез взялся за региональную экспансию: сервис запустили в Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде и, наконец, в столице Татарстана.

Как сообщил в интервью нашему изданию директор по региональной экспансии компании Георгий Акопян, 200 машин уже вышли на дороги Казани, также к системе подключено четыре таксопарка (в планах — десять). Помимо этого, сервис установил довольно низкие цены — стартовая стоимость поездки составляет 59 рублей.

Однако моментальное обнаружение свободного водителя — пока большая редкость. Казанские таксисты, работающие в «Ситимобил», объясняют это тем, что пока в системе мало машин. Представители компании, в свою очередь, ссылаются на ажиотаж и обещают увеличить количество автомобилей. Вместе с тем в Сети можно обнаружить немалое количество негативных отзывов от пользователей из других городов: порой люди ждут назначения автомобиля по полтора часа.

Моментальное обнаружение свободного водителя — пока большая редкость. Казанские таксисты, работающие в «Ситимобил», объясняют это тем, что пока в системе мало машин. Фото vk.com/proautokzn

Ростехнадзор опубликовал предварительные итоги расследования пожара на заводе изопрена в Нижнекамске

За два дня до заседания Совета безопасности РТ по вопросу о состоянии промышленной и пожарной безопасности на опасных производственных объектах предприятий Республики Татарстан на официальном сайте Приволжского управления Ростехнадзора появилось официальное сообщение о завершении расследования «аварии, произошедшей на опасном производственном объекте «Площадке производства изопрен-мономера» ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Речь о ЧП, которое произошло 19 апреля 2019 года в 16 часов 47 минут — во время проведения ремонтных работ на установке БК-3 произошло возгорание. В результате пострадали 17 человек, четверо из которых погибли. Все пострадавшие были сотрудниками подрядных организаций «СМОК» и «Причал», производивших ремонт.

С того самого дня и до 15 августа 2019 года над установлением причин трагедии работала комиссия из 25 человек под председательством руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова.

Приволжское управление Ростехнадзора сообщило о завершении расследования «аварии, произошедшей на опасном производственном объекте «Площадке производства изопрен-мономера» ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото npk-va.com

Согласно выводам комиссии, сама организация капитального ремонта установки БК-3 была произведена правильно: установка находилась в безопасном режиме. Однако несанкционированное вмешательство в неподготовленное оборудование, разгерметизация ее технологической системы стала причиной утечки вещества, которое, постепенно заполнив пространство, воспламенилось при попадании искры и за доли секунды превратилось в пожар.

Минниханов против учреждения Дня окончания стояния на Угре

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об учреждении в России 11 ноября «Дня окончания Великого стояния на реке Угре» как «памятной даты освобождения Руси от ордынского ига», инициатором которого выступают власти Калужской области.

В качестве альтернативы татарстанские власти предлагают учредить праздник в честь похода Суворова в Швейцарию, который продемонстрировал «блестящую победу русского оружия». В сентябре исполняется 220 лет с начала военной операции.

Сын мэра сыграл главную роль в фильме

В четверг на большие экраны вышел молодежный фильм «Команда мечты». Часть ленты снимали в Казани, поэтому здесь зрители смогли увидеть картину раньше официального показа. Но с Татарстаном фильм связывает не только это — одну из главных ролей в нем сыграл сын мэра Казани Тагир Метшин. Он пробовался на роль дублера, но оказался настолько убедителен в кадре, что сыграл одну из главных ролей, подвинув «очень известного молодого актера».

Тагир Метшин пробовался на роль дублера, но оказался настолько убедителен в кадре, что сыграл одну из главных ролей. Фото Рината Назметдинова

В Челнах открылся завод Haier

В среду президент Татарстана Рустам Минниханов и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров приняли участие в открытии завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах.

Комаров подчеркнул, что открытие второго завода Haier в городе играет важную роль в развитии связей между Россией и Китаем.

— Хотел бы отметить, что у корпорации Haier большие планы на развитие производства в Татарстане. Открытие индустриального парка Haier станет первой вехой на пути к запуску в России высокотехнологичного, соответствующего лучшим мировым стандартам производства бытовой электроники, — подчеркнул полпред президента РФ в ПФО.

Татарстанский чак-чак побывал в космосе

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову вручили побывавший в космосе чак-чак. Полет отслеживался с наземной мобильной станции благодаря установленным на летательном аппарате GPS-трекеру и датчику температуры. Чак-чак достиг высоты 30 км и затем успешно вернулся на Землю. Улететь в стратосферу и вернуться назад ему помог специальный сверхлегкий летательный аппарат, сконструированный предпринимателем из Татарстана.

В казанский зоопарк привезли крокодилов из Праги

Казанский зооботсад пополнился четырьмя крокодилами. Их привезли в столицу Татарстана из Праги. Досмотр партии животных и оформление ветеринарных сопроводительных документов были проведены в Международном аэропорту «Казань». Животные клинически здоровы, на сегодняшний день находятся на карантине, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по РТ.