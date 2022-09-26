В Набережных Челнах актуализируют реестр рекламных конструкций и средств наружной информации

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Набережных Челнах планируют актуализировать реестр рекламных конструкций и средств наружной информации. Потратить на эти цели готовы 994 тысячи рублей, выяснило «Реальное время».

Работа предусматривает подготовку проектов разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, проектов решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений», проверку комплектности поступивших заявлений на соответствие требованиям административного регламента предоставления услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и положению о порядке их установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории автограда.

В обязанности исполнителя также входит:

подготовка проектов предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных без соответствующего разрешения.

Выявление отдельно стоящих рекламных конструкций, установленных без соответствующего разрешения.

Выявление рекламных конструкций, установленных без соответствующего разрешения, на зданиях, строениях и сооружениях.

Выявление отдельно стоящих средств наружной информации, установленных без соответствующего разрешения.

Выявление незаконно размещенных средств наружной информации на зданиях, строениях и сооружениях.

Выявление рекламных конструкций, не соответствующих ГОСТ Р52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Подрядчика, который обновит реестр рекламных конструкций и средств наружной информации, ищет исполком Набережных Челнов. Работы требуется завершить в течение 60 дней с момента заключения контракта.

Напомним, по итогам первого полугодия 2022 года в стране суммарный объем рекламы в средствах ее распространения составил 245—250 миллиардов рублей. Это примерно на 6% меньше, чем за январь — июнь 2021-го, сообщили в Ассоциации коммуникационных агентств России.



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Татьяна Демина