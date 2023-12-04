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«Ничего не пообещали»: арендатор сгоревшего павильона — о встрече с администрацией Челнов

16:24, 04.12.2023 2
«Ничего не пообещали»: арендатор сгоревшего павильона — о встрече с администрацией Челнов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Арендатор сгоревшего на авторынке «Гараж-500» павильона, владелец веломагазина «Сармат» Михаил рассказал «Реальному времени» о встрече с администрацией Набережных Челнов после пожара. Он заявил, что конкретных предложений от властей предприниматели так и не получили.

— Пока ничего не пообещали. Никаких конкретных предложений не было, сейчас будут проводить экспертизу. Тут же собственник рынка как будто в больнице, что ли, лежит. Многое зависит от него. На встрече всех выслушали, все записали. Но конкретного ничего нет, — рассказал он.

Владелец веломагазина оценил ущерб от пожара приблизительно в 25 миллионов рублей. Рядом с его точкой находился магазин дорогих инструментов, который также выгорел полностью. По его словам, дотла сгорели и соседние магазины машинного масла и шин. Суммарный ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Как рассказали в пресс-службе челнинской мэрии, встречу посетили пострадавшие арендаторы «Гараж-500». Также в ней приняли участие налоговики, сотрудники МЧС, ФСБ, представители бизнеса, а также работники «Челныгаза». Всего — 100 человек.

— Сейчас на месте проводится анализ ситуации, оценка уровня ущерба. Проверку по ЧП проводит Госпожнадзор, прокуратура. Арендаторам будет предоставлена торговая площадь для хранения продукции; организована охрана территории парком «Заритал» и УВД, — сообщили в мэрии.

Пожар, уничтоживший известный в городе авторынок «Гараж-500», произошел в автограде в минувшую субботу. По данным республиканского МЧС, площадь пожара составила 6,8 тысячи квадратных метров.

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Айрат Назипов, Александр Зарипов
ОбществоВласть Татарстан Муниципальное образование город Набережные Челны
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 дек
    Это предпринимательская деятельность. Почему не застраховано? Почему решают вопрос помощи с администрацией, а не с собственником здания?!
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  • Анонимно 04 дек
    Предприниматели вечно ноют после пожара, и ждут помощи от государства. Не надо никому помогать. Они экономили во всём, товар не застраховали что бы не показать прибыль и не платить налоги. Кому в магазин не зайди , все предприниматели твердят одно, у нас терминал не работает, оплата только наличными или переводом, и всё. Сами виноваты.
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