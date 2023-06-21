В Набережных Челнах создадут учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и защите от ЧС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Набережных Челнах планируют создать 29 учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Власти города уже подготовили список адресов, по которым они будут работать. В перечне учреждений — управляющие компании, учреждения культуры, спорта и молодежной политики. Подробнее — в материале «Реального времени».

Пропаганда необходимости мероприятий по гражданской обороне и защите от ЧС в современных условиях

Создаются пункты в целях оказания консультативных услуг челнинцам по обучению населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, управляющих многоквартирными домами. Могут учреждаться они и при библиотеках, домах культуры и других социальных объектах, чаще всего посещаемых населением.

Предназначены учебно-консультационные пункты для организации и проведения мероприятий по подготовке населения Челнов по вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС. Размещать их требуется в специально отведенных помещениях или в их части. Вмещать они должны 15—20 слушателей.

В помещениях учебно-консультационных пунктов также должно быть место для хранения имущества, в том числе учебного. В него входят индивидуальные противохимические пакеты, гражданские противогазы для взрослых и детей, разные респираторы и огнетушители, бытовые дозиметры, ватно-марлевые повязки, комплекты индивидуальной медицинской гражданской защиты, бинты, вата и другие материалы для изготовления простейших СИЗов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Строгих требований по организационной структуре учебно-консультационных пунктов нет. Все будет зависеть от «финансовых возможностей, величины обслуживаемого микрорайона и количества проживающего в нем населения». Ожидается, что входить в состав каждого пункта будет его начальник и два инструктора.

Задач перед учебно-консультационными пунктами стоит не так много — всего три. Во-первых, это консультирование граждан, поэтому на каждом из них организуют круглогодичное еженедельное двухчасовое дежурство инструктора или начальника. Во-вторых, проведение пропагандистских и агитационных мероприятий. В-третьих, пропаганда важности и необходимости всех мероприятий по гражданской обороне и защите от ЧС в современных условиях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Готовить сотрудников пунктов планируется в филиале Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Татарстана. Контролировать их работу в Набережных Челнах будет сектор гражданской обороны и защиты населения исполкома.

Большая часть пунктов разместится на базе УК

Большую часть учебно-консультационных пунктов в Набережных Челнах — 24 из 29 — планируют разместить на базе управляющих организаций. Ожидается, что они расположатся по следующим адресам:

улица Шамиля Усманова, д. 60, п. 2 (43/17) — УК «Паритет»;

бульвар Томази Кереселидзе, д. 2/99, п. 3 (47/20) — УК «Паритет»;

проспект Сююмбике, д. 65/35, п. 6 (45/13) — УК «Паритет»;

улица Раскольникова, д. 49а (38/9/1) — УК «Махалля»;

проспект Чулман, д. 67, офис № 1 (12/34а) — УК «ДОМиКО»;

бульвар Юных Ленинцев, д. 2, под. 2 (26/21) — «УО «Челныстройремонт»;

бульвар Строителей, д. 13 (6/11) — УК «Электротехников»;

проспект Набережночелнинский, д. 7 (17а/1) — ДООО «ЖУ «Бумажник»;

улица Шамиля Усманова, д. 124, кв. 100 (49/23) — УК «Камстройсервис»;

бульвар Школьный, д. 3 (17/10) — бульвар Школьный, д. 3 (17/10);

улица Гидростроителей, д. 4а — ООО «ПКФ «Жилкомсервис»;

улица Ахметшина, д. 128 (60/08) — УК «Строим будущее»;

улица Нур Баян, д. 29 (21/30) — УК «Строим будущее»;

проспект Мира, д. 56 (3/15) — ООО «Энтузиаст»;

ул. Аделя Кутуя, д. 12, помещение 1004 (65/19) — ООО УК «Яшьлек-Фон»;

проспект Московский, д. 79в (9/23В) — УК «ЖилбыткомСервис»;

бульвар Цветочный, д. 9/24а (23/11а) — УК «Автозаводский»;

проспект имени Мусы Джалиля, д. 56а, каб. 351 (8/7а) — УК «Комсомольский»;

проспект Чулман, д. 71е (12/30/6) — УК «Центральный»;

проспект Сююмбике, д. 61/2, помещение 1061, каб. 25 (45/16) — УК «Чаллы» и «Санрайс Сити менеджмент»;

бульвар Строителей, д. 1а (5/02а) — УК «ЖилЭнергоСервис»;

улица Виктора Полякова, д. 12б, офис 2 (63/10) — ООО «Уютный двор»;

Комсомольская набережная, д. 34, корпус А, офис 4 — ООО «УК «АНГ»;

улица Портовая, д. 87 — ООО «АльянсЖилСервис».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Два учебно-консультационных пункта появятся на базе учреждений культуры — дворцов культуры «КАМАЗ» (проспект Мира, д. 87/2) и «Энергетик» (набережная имени Габдуллы Тукая, д. 31). Еще два расположатся на базе спортивных организаций — МБУ «СШ Челны» — Ледовый дворец по проспекту Сююмбике, 44, и спортивной школы олимпийского резерва «Яр Чаллы» на набережной имени Габдуллы Тукая, 14.

Один учебно-консультационный пункт в Челнах будет базироваться на базе молодежного центра «Орион» на Московском проспекте, 158.

Челны увеличили количество СЭПов до 111

Работа по указанным вопросам в последнее время ведется в усиленном режиме, а вокруг нее распространяется множество фейков, которые порой вызывают беспокойство у граждан. Специалисты утверждают, что паника создается искусственно на фоне специальной военной операции, которая началась 24 февраля прошлого года. Плановые работы в сфере гражданской обороны проводятся более 20 лет, но раньше они не могли так открыто афишироваться в силу их стратегической важности. Например, с осени прошлого года в стране инвентаризируются и приводятся в порядок защитные сооружения гражданской обороны.



«Реальное время» рассказывало о планах челнинских властей создать в городе сборные эвакуационные пункты (СЭП). В случае военной угрозы или различных катаклизмов через них будут вывозить граждан в более безопасные районы. Они предусмотрены для размещения 4—5 тысяч человек на один пункт, располагаются СЭПы в зданиях общественного назначения, вблизи пунктов посадки на транспорт.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В июне этого года количество сборных эвакуационных пунктов в Набережных Челнах увеличили. Теперь их насчитывается 111.

Учебно-консультационные пункты уже созданы в Верхнеуслонском районе Татарстана

Один из муниципалитетов Татарстана уже утвердил создание на своей территории учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Это Верхнеуслонский район.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В нем создано шесть учебно-консультационных пунктов. Один их них расположится на базе районного Дворца культуры в Верхнем Услоне. Еще пять будут базироваться в филиалах Печищинского, Октябрьского, Коргузинского, Макуловского и Набережно-Морквашского СДК.

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Татьяна Демина