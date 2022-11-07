В Набережных Челнах не планируют отменять новогодние мероприятия

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Новогодние мероприятия в Набережных Челнах пройдут в штатном режиме. В городе уже начаты подготовительные работы — на площади Азатлык устанавливают главную городскую елку, на проспектах монтируют гирлянды, сообщает пресс-служба мэрии автограда.

— Да, мы оказываем поддержку военнослужащим, но все, что намечено для детей, обязательно состоится, средства на это есть. Новый год в первую очередь для детей, наша задача — какое бы сложное время ни было для страны, оказывать внимание детям, — сказал мэр Челнов Наиль Магдеев.

На фоне проведения специальной военной операции и частичной мобилизации, которая уже завершена, некоторые регионы России решили отказаться от масштабных праздничных мероприятий. В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов высказался против такой меры.

— Новогодний праздник — это прежде всего праздник для наших детей, почему мы должны лишать их радости? Мы поддерживаем специальную военную операцию (СВО), прилагаем огромные усилия, но жизнь продолжается, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В то же время соседние с Татарстаном регионы решили сэкономить на празднике и направить средства на поддержку мобилизованных и их семей. Среди таких, например, Чувашия и Башкирия.

В Чувашии об отмене новогодних праздничных мероприятий объявили еще в сентябре. Глава республики Олег Николаев поручил пересмотреть бюджеты, которыми предусмотрены средства на новогодние праздники, чтобы перенаправить их на помощь призванным в ходе частичной мобилизации и их семьям.



Глава Башкирии Радий Хабиров в тех же целях в середине октября запретил в республике масштабные гуляния. Муниципалитетам он запретил закупать к празднику новые системы иллюминации и елки, поручив использовать что есть, а вышедшие из строя просто отремонтировать.

Стоит отметить, что в Министерстве обороны России заявляли — необходимости в отмене новогодних мероприятий нет: «Вооруженные силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан».



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Максим Кокунин