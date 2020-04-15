Бизнес автограда просит у банкиров кредитных каникул для всех пострадавших

Встреча «без масок»: в Набережных Челнах предприниматели с кредиторами обсудили антикризисные меры поддержки

Предприниматели Набережных Челнов попросили у банков реальных мер поддержки, которые помогут им удержаться на плаву и не стать неплательщиками по кредитам. Встреча прошла в режиме видеоконференции на платформе Zoom при участии представителей ТПП Закамья. Действующим антикризисным мерам бизнес, мягко говоря, не рад — подавляющее большинство челнинских предприятий они не коснутся, так как они не вошли в перечень «наиболее пострадавших отраслей». Действительно, «кредитными каникулами» пока воспользовались единицы. Банкиры в ответ напоминают, что они не «денежные мешки», которые раздадут деньги «на халяву», а предпринимателям нужно самим нести ответственность за свой бизнес. Корреспондент «Реального времени» выслушал мнения и предложения сторон.

Бизнесмены обсудили с банкирами меры поддержки

Встреча прошла в ТПП, а часть участников присоединилась в онлайн-режиме, например, представители «Автоградбанка», Ак Барс Банка, «Акибанка», ВТБ, «Газпромбанка» и Сбербанка. По словам руководителя палаты Фарида Башарова, ее провели по поручению мэра автограда Наиля Магдеева.



Вебинар провели одновременно с пресс-конференцией. Главной темой стали послабления, на которые могут рассчитывать индивидуальные предприниматели, микропредприятия, малый и средний бизнес, вошедшие или не вошедшие в перечень наиболее пострадавших от карантина отраслей. В частности, заявки на кредитные каникулы и отсрочку платежей могут рассмотреть и одобрить в электронной форме или по телефону, для этого даже необязательно приходить в отделения банков лично, ответили банкиры на вопрос «Реального времени».



Венера Иванова, зампредседателя совета ТПП и экс-владелица «Автоградбанка» помнит кризис 2008 года лично и понимает сложность положения, в котором оказались не только предприниматели, но и кредитные учреждения:

— Как сложно вам работать, мы знаем! — обратилась она к банкирам, — Но и бизнес надо понять, они хотят, чтобы их заявки были рассмотрены как можно быстрее!

Венера Иванова, зампредседателя совета ТПП и экс-владелица «Автоградбанка» помнит кризис 2008 года лично и понимает сложность положения, в котором оказались не только предприниматели, но и кредитные учреждения. Фото chelnyltd.ru

«Многие банки свои программы готовят»

Впрочем, если верить главе операционного офиса ВТБ в Набережных Челнах Ирине Фришко, банки стараются сегодня «максимально учитывать состояние бизнеса». ВТБ еще 30 марта, по ее словам, запустил программу поддержки МСБ и предлагает заемщикам реструктурировать кредиты микропредприятиям или перекредитовывать их на погашение основной суммы долга на 10 лет (максимум). Кроме того, своим заемщикам ВТБ может предоставить отсрочку на срок до полугода, в зависимости от индивидуальных случаев и действующих кредитных договоров. При этом для получения этих отсрочек действующим клиентам предоставят возможность упрощенно собрать пакет документов.



Отдельно банки предоставляют льготные отсрочки и населению, правда, цифры сумм, по которым кредитные учреждения дают «каникулы», разнятся. Скажем, по словам Андрея Нохрина, начальника первого дополнительного офиса «Газпромбанка» в Набережных Челнах (он открылся буквально год назад), в его банке могут предоставлять кредитные каникулы — но только на 3 месяца — по потребкредитам, если те не превышают 250 тыс. рублей, по ипотечным — если они не превышают 2 млн рублей, по автокредитам, если они не превышают 600 тыс. рублей. «Заемщик в этот период ничего не гасит, ни проценты, ни долг», — заверил он. Каникулы, однако, предоставляют не всем, а только тем, кто потерял работу (необходимо встать на учет по безработице), зафиксировал снижение доходов на 30% (для этого надо предоставить две справки по НДФЛ за 2019 и 2020 год, включая справку по доходам за последний месяц), или же, наконец, предоставил справку от работодателя о том, что был отправлен в административный отпуск.

— Многие банки свои программы готовят, которые более лояльны для своих клиентов, наша готова должна быть к концу следующей недели, дополнительно к федеральной, — пообещал представитель «Газпромбанка».

Отдельно банки предоставляют льготные отсрочки и населению, правда, цифры сумм, по которым кредитные учреждения дают «каникулы», разнятся. Фото og.ru

Банки призвали бизнес быть ответственнее: «каникулы не бесплатные»

В ВТБ кредитные каникулы предоставляют по ипотечным кредитам, если те не превышают 3 млн рублей, по потребкредитам, не превышающим 2 млн рублей, по автокредитам — 1,5 млн рублей. Впрочем, программа кредитных каникул в ВТБ запустится лишь с 20 апреля. По словам управляющей операционным офисом АО «Альфа-Банк» в Закамье Диляры Дроковой, в ее банке кредитные каникулы предоставляются физлицам по всем кредитам, и максимум установлен на уровне 5 млн рублей.

Банкиры не смогли сообщить общее число заемщиков, уже задолжавших по кредитам, и объем просроченной задолженности. Но некоторые при этом выразили недовольство поведением заемщиков во время карантина. Так, по словам Ильшата Шарыпова, начальника управления по работе с просроченной задолженностью физических лиц ПАО «Ак Барс Банк», ответственность должны нести и сами заемщики:

— Если клиент не предоставит документов за 3 месяца — то долг будет вынесен на просрочку, а банк начислит штраф. Если клиент предоставил справку о снижении доходов, а банк не подтвердит и откажет в отсрочке — то на сумму, которая была зафиксирована в период неоплаты, тоже будут наложены штрафные санкции. Кредитные каникулы помогают, но и заемщик должен ответственнее подойти!

А начальник отдела развития бизнеса «Автоградбанка» Данис Арсланов отметил, что проценты на этот льготный кредит все равно будут начисляться, каникулы — «не бесплатные!». Андрей Нохрин из «Газпромбанка» заметил, что кредитные каникулы «не панацея», и каждый человек должен «с логикой подходить и рассчитывать на себя!».



Заемщик тоже должен чувствовать ответственность, согласилась с коллегами, зампредседателя «Акибанка» Венера Туктарова, говоря о мерах поддержки, в том числе юридических лиц, малого бизнеса. Она рекомендовала клиентам воздержаться от подачи заявления на кредитные каникулы, пока они не получат на руки справки о снижении своих доходов на 30% — тем временем написав в банк о причинах невозможности погасить долг.

Венера Тутарова рекомендовала клиентам воздержаться от подачи заявления на кредитные каникулы, пока они не получат на руки справки о снижении своих доходов

«Банк не мешок денег, которые можно просто так раздать»

— Со времени выхода первого федерального постановления о помощи МСБ (№434) до появления постановления №479, когда в перечень пострадавших отраслей добавили еще две отрасли — мы уже прочувствовали глубину проседания. И уверена, скоро многие это начнут чувствовать. Наш банк максимально по своим внутренним процедурам в рамках кредитных договоров старается не ухудшать финансовое положение заемщиков! — заявила Туктарова.

Банкиры также прокомментировали опасения предпринимателей и бизнеса о том, что если МСБ воспользовался кредитными каникулами, то больше не сможет получать в этот период кредиты. Они обратили внимание на то, что «каникулы» предоставляются не заемщику, а формально кредитному договору: никто не запрещал выдавать кредиты тем, кто воспользовался льготной отсрочкой. Однако по открытой кредитной линии — в случае каникул — транши банком в этот период выдаваться не будут. Банкиры попытались заверить бизнес, что сегодня кредитные учреждения индивидуально рассматривают положение каждого заемщика, попавшего в тяжелые обстоятельства: «банкам интересно и выгодно оставить у себя заемщика и вернуть свои средства». Тем более что у каждого банка есть свои процедуры реструктуризации (дополнительно к федеральной программе мер поддержки в части отсрочки по кредитам).

— Вот некоторые говорят, почему банки не отменят совсем платежи и не снизят ставки — всем кажется, что мы какие-то государственные структуры! Но и бизнес должен понимать, что банк — не мешок денег, которые можно просто так раздать. У нас обязательства перед вкладчиками и ЦБ, очень жесткие нормативы. Банки не могут по мановению палочки взять и дать отсрочку! — заявил Данис Арсланов от «Автоградбанка».

Бизнес — банкам: «Давайте поменяемся местами с вами и посмотрим!»

Предпринимателям сравнение банков с МСБ в ситуации карантина не понравилось: ведь банки не закрыты и могут продолжать выплачивать зарплаты своим сотрудникам, а малые и микропредприятия оказались в ситуации, когда на выплату зарплат денег нет уже в апреле. По словам владелицы ресторана «Океан» Светланы Зайцевой, у банков есть хотя бы какая-то «финансовая подушка», которая может помочь пережить карантинный период — но у многих предприятий таких подушек нет и быть не может:

— Сколько я не пережила кризисов — этот самый тяжелый! Банкирам разрешили работать — они работают, их сотрудники зарплату получают. Нас, салоны красоты, общепит, другие отрасли — просто закрыли, и в один момент все отключилось. Я пришла в жилетке, потому что мы вынуждены и тепло отключать уже, на всем экономим! Апрель мы, допустим, просидим, а зарплату выдавать надо, люди без зарплаты сидят! Это наша боль, нас надо понять! А «Автоградбанк» так говорит про нас… Давайте поменяемся местами с вами и посмотрим! В 2008 году нам было сложно, но и тогда до последнего платили зарплату работникам. Спасибо Сбербанку на этот раз, который со дня на день, как мы надеемся, выдаст нам транш на выплату зарплаты неработающим сотрудникам. А шестимесячная отсрочка…? Как мы будем гасить кредит после нее? Все мы погрязли в кредитах, ибо без них развития нет.

По словам владелицы ресторана «Океан» Светланы Зайцевой, у банков есть хотя бы какая-то «финансовая подушка», которая может помочь пережить карантинный период — но у многих предприятий таких подушек нет и быть не может. Фото chelny-biz.ru

Сбербанк начал выдавать транши на выплату зарплат



Сбербанк действительно с прошлой недели начал выдавать кредиты на выплату зарплат под ноль процентов, пока только малому и микробизнесу (согласно ФЗ №209) и только клиентам из пострадавших отраслей. На 12 месяцев с отсрочкой основного долга на полгода. Кредит на полгода — под ноль процентов. Он выдается только на выплату зарплат и социальных платежей, исходя из МРОТ. Но при этом Сбербанк контролирует тот факт, что предприятие, получая от банка ежемесячные транши, не сокращает персонал на 15%. Транши уже выданы пяти предприятиям Челнов на 12 млн рублей, еще 15 заявок на 33 млн рублей в работе, сообщил управляющий отделением Сбербанка в Набережных Челнах Айдар Шарипов.

— Клиенты могут увидеть в своем приложении Сбербанк-онлайн вкладку о том, какой у них уже предодобренный лимит, какую сумму кредита может получить на зарплаты. В первый раз он может получить одну шестую часть транша, затем даже две шестых, а как появятся у него деньги — погасить его. Кредит предоставляется в форме невозобновляемой кредитной линии, то есть после 6 месяцев на него начисляется ставка в размере 4%. На следующей недели банк рассмотрит возможность предоставлять «предодобренные кредиты» на зарплату для среднего и крупного бизнеса. Но предупреждаю, если клиент платил части сотрудников официальную зарплату, а части серую, и захочет выдачи транша и «серым» — то у него это сделать не получится! Лимит рассчитывается из тех, кто получал белую зарплату, — предупредил Шарипов.

Льготные кредиты МЭР РФ под 8,5%



Интересно, но по данным челнинского Сбербанка, спрос в карантин на наличные средства снизился, люди перестают ходить в банк и стараются рассчитываться онлайн. Факт того, что остатки на счетах не уменьшаются, подтвердили также в «Альфа Банке». Банки также продолжают предоставлять льготные кредиты под 8,5% (тем отраслям, которые входят в число приоритетных МЭР РФ) как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели и рефинансирование инвесткредитов — на развитие предпринимательской деятельности предоставляют кредиты под 9,5%. По словам зампредседателя «Акибанка» Венеры Туктаровой, с конца марта в программу внесены дополнительные изменения в сторону смягчения для бизнеса: из нее исключены требования по отсутствию задолженностей по налогам и сборам за 30 дней, отменены ограничения по величине кредитов, и предоставлена возможность рефинансировать кредитные соглашения на оборотные средства. По данным же представителей Ак Барс Банка, прямо во время онлайн встречи в эту программу стимулирования (кредиты под 8,5%) были внесены изменения на федеральном уровне, позволяющие отменить все отраслевые ограничения, вступят они с 17 апреля — тогда любой предприниматель, вне зависимости от того, ведет он подакцизную деятельность или нет, получит право взять кредит до 8,5% годовых, и прорефинансировать любые виды задолженности.

— Мы ведем работу, чтобы на 25% удешевить стоимость кредита, и отрабатываем имеющийся кредитный портфель. После чего «Акибанк» заявится на дополнительные лимиты по кредитам, выданным в 2019 году, чтобы их можно было рефинансировать, — пообещала Туктарова.

В Сбербанке пока принято 129 заявок на кредитные каникулы на 245 млн рублей, из них по 50 процентам вынесено положительное решение . Фото rbc.ru

В программу поддержки попали не все — многие пролетели

Впрочем, пока число физлиц, получивших кредитные каникулы в «Акибанке» невелико: из 30 подавших заявки — всего трое. Из 15 представителей МСБ, заявившихся на кредитные каникулы, получили только двое. В Сбербанке пока принято 129 заявок на кредитные каникулы на 245 млн рублей, из них по 50 процентам вынесено положительное решение (предприятиям, работавшим в отраслях торговли, строительства, грузоперевозок, общепита, туризма). В «Альфа Банк» обратились 38 физлиц, реструктуризацию одобрили 11 из них, кредитные каникулы — четырем. Из юрлиц каникулы могут получить пока лишь двое — еще 14 находятся на стадии сбора документов. Как выяснилось, большинство клиентов «Альфы» просят, однако, включения на внутренние программы реструктуризации банка, на федеральную программу помощи мало кто подходит, в том числе и на выдачу траншей на зарплаты — факт, который подтвердили и представители челнинского бизнеса, которые заявили, что большинство предпринимателей и бизнесменов «пролетят» мимо господдержки, и поэтому «мерами поддержки» они их и не считают.

«Зарплаты и налоги должны выплачиваться из прибыли, но прибыли нет!»

Челнинский предприниматель Ренат Шайхетдинов, владелец компании ООО «РР» («Реннир»), рассказал об ижевском предприятии, где половину из 50 сотрудников отправили в отпуск. Ситуация тяжелая для всех. Но инициативу выдавать кредиты на выплату зарплаты и налоги Шайхетдинов назвал «странной»:

— Зарплаты и налоги должны выплачиваться из прибыли, но прибыли нет! Эта мера ни малый, ни средний бизнес не спасет. Во-вторых, государство все равно хотя бы за счет подоходного налога выходит в плюс, и речь о поддержке бизнеса здесь не идет. Подавляющее же большинство МСБ выплачивает зарплату не всю «в белую», иначе бизнес просто не выжил бы! Вопрос к банкирам — неужели вы верите в то, что эти ваши меры облегчат как-то нашу ситуацию?! Может, есть смысл проработать варианты кредитования текущей деятельности, а не зарплаты? Большинство же предпринимателей и бизнеса не будет подпадать под критерии помощи. А остальные откажутся по понятным причинам. Программа исполняется ради галочки!

«Мы не вошли в список наиболее пострадавших отраслей»

Банкиры не нашлись, что ответить предпринимателю. В ТПП РТ, однако, пообещали вместе с местными банками проработать эти варианты к следующей встрече. Ряду предприятий, даже подпадающим под критерии помощи, как выяснилось, уже отказали в отсрочке платежей — из-за плохой кредитной истории. У многих же челнинских предприятий тяжелая ситуация сложилась еще в марте, зарплату платить нечем уже сейчас, не говоря уже про кредиты. По словам Оксаны Федоровой, представителя мебельного центра «Шатура», который производит и торгует товарами не первой необходимости, компания ощутила существенное снижение выручки еще в марте — на 30% в сравнении с I кварталом 2019 года.

У многих челнинских предприятий тяжелая ситуация сложилась еще в марте, зарплату платить нечем уже сейчас, не говоря уже про кредиты. Фото davitamebel.ru

— Мы относимся к малому бизнесу. Но нам не предоставляют отсрочки по кредитам, так как мы не вошли в список наиболее пострадавших отраслей! У нас мебельный магазин в Челнах и филиалы в других городах. Но сейчас выручка наша равна нулю! 28 марта авансом мы заплатили сотрудникам, теперь надо налоги и зарплату за апрель как-то платить, но отсрочек нет! Не можем мы кредитами под 0% воспользоваться. А нам надо за 2 дня как-то 1,8 млн рублей заплатить, — возмутилась под занавес встречи Оксана Федорова.

Банкиры и представители ТПП обещали предпринимателям как-то помочь в ручном режиме, обменявшись телефонами. Но как быть с массой ИП и МСБ автограда, которая оказалась за бортом программы по отсрочкам платежей и кредитным каникулам и вынуждена договариваться о реструктуризации с банками самостоятельно, пока неясно.