Челны потратят 107 млн рублей на содержание и ремонт мостов, дорог и подземных переходов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На содержание и ремонт мостов, дорог и подземных переходов в Набережных Челнах в 2023 году планируют потратить 107,3 млн рублей, выяснило «Реальное время». Цена контракта включает все расходы подрядчика, в том числе на страхование, уплату налогов и прочих других обязательных платежей.

Дорожные объекты в автограде требуется содержать в летний и зимний период. В теплое время года подрядчик должен проводить очистку тротуаров от грязи, лестниц — от пыли и сухого мусора, удалять с подпорных стен объявления. По необходимости он обязуется откачивать воду илососом и так далее. В зимний период потребуется очищать ограждения безопасности от снега и противогололедных материалов на мостах и подходах, а также ежедневно подметать и собирать мусор на территории администрации города вручную.

Общая площадь автодорог общего пользования составляет в Набережных Челнах составляет 5,94 млн кв. метров, а их протяженность оценивается в 674,316 км. На частный сектор, то есть на дороги третьей очередности, приходится 203,2 тысячи «квадратов» и 44,468 км.

Автомобильные дороги первой очередности обслуживания, на которых курсируют автобусы, занимают 4,4 млн кв. метров и растянуты на 360,244 км. На трассы второй очередности приходится почти 728,4 тысячи «квадратов», их протяженность составляет 116,5 км.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В списке проспекты Хасана Туфана, Вахитова, Беляева, Дружбы народов, Автозаводский, Сююмбике, Мира, Чулман, Яшьлек, улицы Татарстан, Пушкина, Ахметшина, Раскольникова, Шамиля Усманова, а также набережная с благоустройством от Прибрежного парка до грузового порта. Включили в перечень и бульвары Строителей и Пионеров и так далее.

Напомним, в Челнах до декабря 2024 год продлят еще на 700 метров улицу Нариманова. Стоимость проекта оценивается в 253,8 млн рублей. Средства готовы выделить из бюджета Татарстана.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина