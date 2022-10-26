Три года адресной социальной поддержки населения обойдутся бюджету Челнов в 371,5 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Власти Набережных Челнов разработали муниципальную программу адресной социальной поддержки населения на 2023—2025 годы, выяснило «Реальное время». Ее реализация потребует 371,49 миллиона рублей из муниципального бюджета.

В задачи программы входит оказание материальной помощи малообеспеченным категориям населения или лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, для ветеранов боевых действий, Великой Отечественной войны, инвалидов, а также детей-инвалидов, людей старшего поколения. Они призвана обеспечить создание условий для независимой жизни инвалидов и интеграции их в общество.



Программа предусматривает поощрение участников-инвалидов, военных действий в Афганистане и членов их семей, многодетных матерей, имеющих одаренных детей и успехи на производстве, а также проведение мероприятий для актива Совета ветеранов и пенсионеров города и по погребению почетных граждан, граждан внесших большой вклад в развитие автограда.

В рамках программы в Челнах проведут городской «Сабантуй для инвалидов», новогодние мероприятия для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей и Фестиваль дворовых видов спорта. Также планируется поощрять активистов обществ глухих и слепых.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На следующий год планируется выделить 120,79 миллиона рублей. На 2024-й финансирование предусмотрено в размере 125,35 миллиона, столько же — на 2025-й.

Напомним, Набережные Челны потратят 924 миллиона рублей на муниципальную программу развития культуры в городе. Она рассчитана на 2023—2025 годы.



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Татьяна Демина