«Закон есть закон. Попался — плати»: экс-депутат Челнов Сергей Еретнов лишился прав и машины

Казанский суд дважды наказал за пьяную езду блогера из автограда

Как стало известно «Реальному времени», на полтора года лишил водительских прав и оштрафовал за нетрезвое вождение челнинского активиста Сергея Еретнова мировой суд Вахитовского района Казани. Сам экс-депутат и автор видеоцикла «Судьи» по повестке Фемиды не явился. Но признался нашему корреспонденту — с наказанием согласен.

Не пришел на суд, но добился отмены наказания



В материалах суда 49-летний автомобилист Сергей Еретнов фигурирует в качестве нетрудоустроенного. Однако все шесть организаций, в которых он ранее выступал учредителем или руководителем, давно ликвидированы. Из публичных занятий экс-депутата с погашенной судимостью лишь проект «Еретнов onlinе» на YouTube с 2 тысячами подписчиков, оценить доходность которого сложно.

Тем не менее до недавних пор ездил видеоблогер на представительском BMW 2008 года выпуска. На этой машине 5 сентября 2019-го инспекторы остановили его на улице Нижней Боровецкой около 19 часов (сам Еретнов уверен — дело было почти в 3 часа ночи). Состояние водителя вызвало подозрение у полицейских и ему предложили подуть в трубочку. Прибор зафиксировал состояние опьянение — 0,686 мг/л, после чего на видного челнинца составили протокол и на время разлучили с его «ласточкой», отправив ее на штрафстоянку.

Решение о лишении нарушителя прав еще 9 сентября мог вынести мировой суд в Набережных Челнах. Но от Сергея Еретнова поступило ходатайство — направить материал по месту его регистрации в Казани, и оно было удовлетворено.

9 октября мировой судья пятого участка Вахитовского района Казани Ильгам Калимуллин в первый раз наказал Еретнова штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на 1,5 года, признав достаточными доказательства грубого нарушения ПДД и ч. 1 ст. 12.8 КоАП. Сам водитель на заседание не явился, хотя, по данным суда, был извещен о времени и месте с помощью СМС.

До недавних пор ездил видеоблогер на представительском BMW 2008 года выпуска. Фото avtocod.ru

Не пришел он по повестке и в Вахитовский райсуд Казани, где 2 декабря рассматривалась его апелляционная жалоба на лишение прав. Впрочем, представители Госавтонспекции также не явились. Однако заседание с фиксацией под аудиопротокол состоялось. Председательствующий судья, зампред Вахитовского райсуда Казани Дамир Гадыршин изложил суть жалобы Еретнова — мировой суд направлял СМС по неверному номеру, в итоге Еретнов сообщения не получил и был лишен возможности защищать свои права.

Примечательно, что в качестве «неверного» номера нарушителя в суде прозвучал номер, по которому с челнинским оппозиционерам держат связь многие журналисты. Также огласили информацию из акта освидетельствования с помощью алкотектора и протокол задержания его BMW. «С результатом освидетельствования Еретнов был согласен на месте, о чем свидетельствует его запись», — сообщил судья Гадыршин, а еще упомянул видеосъемку прохождения алкотеста водителем и сводку ранее совершенных им правонарушений.

В итоге судья Гадыршин постановил решение отменить, и административное дело Еретнова вернулось в тот же участок мирового суда Казани. Его повторное рассмотрение назначили на 17 декабря. Но по просьбе обвиняемого в правонарушении отложили заседание на время его командировки. О новой дате известили и телефонограммой, и СМС, но 26 декабря водитель BMW на заседании вновь не появился, и дело снова рассмотрели без него. С тем же результатом — штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года.

«Известный человек — и вдруг не угрожал, не пытался подкупить...»

25 января новое решение вступило в силу. Копии документов направили в подразделения ГИБДД и службы приставов для исполнения в части изъятия прав и взыскания штрафа.

«Доброжелатели» челнинского нарушителя, что поделились с «Реальным временем» информацией об этой истории, предполагали, что он будет добиваться отмены уже вступившего в силу решения либо тянуть время. Напомним, Сергей Еретнов до сих пор предпринимает шаги для пересмотра приговора по игорному делу, считая свое привлечение политическим заказом.

Сергей Еретнов: «Договариваться с гаишниками я не умею, принципиально много лет плачу все штрафы и не даю взяток. У меня к ним никаких претензий, у них ко мне тоже». Фото ysia.ru

Однако сам блогер заверил «Реальное время» — оспаривать не будет. И машину уже продал.

— Закон есть закон. Попался — плати. Я и в первый раз подал апелляцию лишь для того, чтобы лишний месяц поездить, — признался Сергей Еретнов. — Да, выпил на дне рождения у друга и поехал ночью домой — нужно было лишь мост переехать. Договариваться с гаишниками я не умею, принципиально много лет плачу все штрафы и не даю взяток. У меня к ним никаких претензий, у них ко мне тоже. Той ночью говорили, что первый раз такое: известный человек — и вдруг не угрожал, не пытался подкупить...

По словам оппозиционера, его и раньше лишали водительских прав — на пару месяцев за выезд на встречную полосу на запрещенном участке. Причем за ту же историю наказали еще и административным арестом на трое суток.

— Я тогда депутатом в Челнах был, приехал с приятелем в суд и остался его ждать в его машине. Дело было зимой, поэтому пересел на место водителя и завел автомобиль, чтобы погреться. И кто-то видно увидел, и приехал наряд. Мне объяснили — нарушением считается уже сам факт того, что ты просто сидишь за рулем. Я этого не знал, — вспоминает Сергей Еретнов.

Издатель, депутат, осужденный, блогер

В 2010-м издатель оппозиционной газеты «Комитет Ревизор» Сергей Еретнов стал депутатом горсовета Набережных Челнов, одолев административный ресурс и соперника с КАМАЗа с помощью немалых средств и смекалки. Все подписи за кандидата Еретнова были заверены нотариально, его интересы в избиркоме представлял адвокат, а на участках голосования в своем округе оппозиционер установил видеокамеры, зафиксировавшие и подсчет голосов.

В 2014-м челнинец нацелился на место уже в Госсовете, и, судя по всему, восприняли его серьезно — по тому же Автозаводскому округу выдвинулись еще два Сергея Алексеевича Еретнова, сменившие паспортные данные в один и тот же день 15 мая. Но с выборов «двойники» снялись после того, как оригинал попал под арест уже по уголовному делу.

В 2016 году Еретнова признали виновным в пособничестве незаконной организации азартных игр и наказали 3 годами колонии со штрафом в 200 тысяч рублей. Фото vk.com

В 2016 году Еретнова признали виновным в пособничестве незаконной организации азартных игр и наказали 3 годами колонии со штрафом в 200 тысяч рублей. С учетом времени под домашним арестом освободили его уже в 2017-м.

Забыть о себе оппозиционер не дает — критикует в Сети решения отдельных судей и председателей татарстанских судов, вскрывает информацию о благосостоянии представителей исполнительной власти, разоблачает «оборотней в погонах». Одна из челнинских судей после публичного разбора своих решений подала на Еретнова в Следственный комитет. Итогом проверки стал отказ в возбуждении дела.