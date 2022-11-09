Ксения Собчак рассказала о жалобах челнинцев на состояние горбольницы №5

Фото: скриншот видео youtube.com

Российская журналистка Ксения Собчак рассказала о жалобах жителей Набережных Челнов на состояние городской больницы больницы №5. Горожане недовольны грязным туалетом, побитым полом и приклеенным выключателем в приемном отделении.

— Сейчас городская больница №5 все равно продолжает работу в старом здании — пациенты, которые в него попадают, жалуются на все. Отзывы прикрепляю. Стоит отметить, что о врачах и медперсонале пациенты в основном отзываются хорошо, — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Она рассказала, что ремонт в горбольнице №5 не проводили почти четыре десятилетия. В 2018-м власти решили вместо обновления медучреждения построить новое здание. Приступили к проектированию объекта лишь летом прошлого года — на разработку документации выделили 70 миллионов рублей.

Ксения Собчак также процитировала мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. Он заявил, что быстро новое здание больницы построить не получится, а потому медучреждение «довольно продолжительное время» будет функционировать в старом здании без ремонта.

— Денег нет, но вы лечитесь, — заключила Ксения Собчак.

Власти Набережных Челнов пока не прокомментировали опубликованный Ксенией Собчак пост про горбольницу №5.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина