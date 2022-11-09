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Ксения Собчак рассказала о жалобах челнинцев на состояние горбольницы №5

09:43, 09.11.2022 6
Ксения Собчак рассказала о жалобах челнинцев на состояние горбольницы №5
Фото: скриншот видео youtube.com

Российская журналистка Ксения Собчак рассказала о жалобах жителей Набережных Челнов на состояние городской больницы больницы №5. Горожане недовольны грязным туалетом, побитым полом и приклеенным выключателем в приемном отделении.

— Сейчас городская больница №5 все равно продолжает работу в старом здании — пациенты, которые в него попадают, жалуются на все. Отзывы прикрепляю. Стоит отметить, что о врачах и медперсонале пациенты в основном отзываются хорошо, — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Она рассказала, что ремонт в горбольнице №5 не проводили почти четыре десятилетия. В 2018-м власти решили вместо обновления медучреждения построить новое здание. Приступили к проектированию объекта лишь летом прошлого года — на разработку документации выделили 70 миллионов рублей.

Ксения Собчак также процитировала мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. Он заявил, что быстро новое здание больницы построить не получится, а потому медучреждение «довольно продолжительное время» будет функционировать в старом здании без ремонта.

— Денег нет, но вы лечитесь, — заключила Ксения Собчак.

Власти Набережных Челнов пока не прокомментировали опубликованный Ксенией Собчак пост про горбольницу №5.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицинаИнфраструктура Татарстан Муниципальное образование город Набережные Челны

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 10:25
    Какое дело гражданке Израиля Ксении Собчак до проблем России? Неужели ей дома в Израиле нечем заняться?
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    Анонимно 13:01
    Таких больниц полно,ту же железнодорожную больницу в Казани на шестом этаже намного круче чем в Челнах.Лет 25 я не видел тараканов,а там во всей красе жирные упитанные именно в туалете и умывальнике,так что Ксюша добро пожаловать!Вперед с песнями наводи порядок!!!
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  • Анонимно 12:58
    А ты сабачак возьми из своих миллионов сделай ремонт
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  • Анонимно 14:34
    Кто жаловался собчаку про больницу - провакатор. Сами гадим. Какие вы дома, такие и в больницах!
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  • Анонимно 16:24
    А ведь она права!Хотя бы окна и тумбочки поменяли бы.
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  • Анонимно 17:15
    А это кто такая?
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