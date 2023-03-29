Власти Набережных Челнов выделили на покупку больших автобусов 300 млн рублей

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

В Набережных Челнах депутаты Городского Совета приняли решение выделить 300 миллионов рублей на покупку автобусов большой вместимости. Деньги на эти цели возьмут из городского бюджета.

— Мы заявились в федеральную программу с тем, чтобы получить в текущем году 50 автобусов, еще столько же в 2024 году. Посмотрим, как будет работать федеральная программа. В любом случае нам придется вкладываться. Бесплатно нам транспорт никто не предоставит, — прокомментировал решение мэр Челнов Наиль Магдеев.

Он считает, что пассажирские перевозки не могут быть коммерческим проектом. Чтобы они приносили прибыль, необходимо повысить тарифы в два раза. А на это исполком Челнов пойти не может, подчеркнул Наиль Магдеев.

Фото: nabchelny.ru (архив)

Покупку новых автобусов мэр Набережных Челнов анонсировал в начале марта, заявив, что на эти цели выделят из городского бюджета дополнительные средства, заработанные в 2022 году. Проблема с автобусами стоит достаточно остро — их не хватает. Особенно это касается больших автобусов.



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Айрат Назипов