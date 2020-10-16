10 фактов о деле челнинских следователей — полковника Халиева и майора с лейтенантом

Лишь одна из обвиняемых остается сотрудником Следкома, бывший главный следователь Челнов судится с Липским

Фото: Ирина Плотникова

В Набережночелнинский суд направят 31 том беспрецедентного для Татарстана уголовного дела. Троих сотрудников СКР во главе с экс-руководителем отдела по автограду Камилем Халиевым обвиняют в халатности, а также в незаконном освобождении от уголовной ответственности и привлечении к таковой заведомо невиновного. По версии обвинения, тяжкие преступления совершены офицерами в группе и по предварительному сговору. Вину они не признают. А чистки в СК продолжаются — во взятке подозревают еще одного челнинского следователя. «Реальное время» изучило доводы обвинения и защиты, а также судебную практику по редким статьям 299 и 300 УК РФ.

1. Двое уволены, одна — в декретном отпуске



Полтора года с лишним заняло расследование дела против челнинских следователей. 27 февраля 2019-го оно было возбуждено в отношении неустановленных сотрудников следственного отдела Следкома по РТ по городу Набережные Челны по факту злоупотребления полномочиями. 14 октября заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика утвердил обвинение в отношении 43-летнего экс-руководителя отдела Камиля Халиева, его бывшего зама, 35-летнего Ильдара Шакирова, и следователя Екатерины Перепеченовой (ранее — Никитиной), ей 30.

Все трое работали вместе еще с 2011-го, о чем сам Камиль Халиев рассказывал журналисту «Реального времени» два года назад, упоминая прежние места службы — Арский, Пестречинский и Высокогорский отделы Следкома.

20 мая 2020-го глава СКР Александр Бастрыкин уволил попавших в дело полковника и майора. Старшего лейтенанта юстиции защитили Трудовой кодекс и новорожденный малыш — она находится в отпуске по уходу за ребенком.

В 2018-м Екатерина Никитина получила благодарственное письмо мэра Челнов. Фото chelny-izvest.ru

В 2018-м Екатерина Никитина получила благодарственное письмо мэра Челнов и после награждения делилась с «Челнинскими известиями», что служба сделала ее более жесткой, эмоции — на втором плане. «Каждое дело — это новый опыт, который ты берешь на вооружение. Самое сложное, что времени не хватает: в сутках всего 24 часа, а хочется иметь больше, чтобы все успеть», — говорила она. Заметим, что вплоть до возбуждения данного дела челнинский отдел успел прогреметь серией земельных дел с задержанием бывших глав и руководителей исполкомов, а также с возвратом незаконно отчужденных лесов и пашен.

2. Кто ответил за строительный беспредел

Перепеченовой предъявлены обвинения по пяти эпизодам преступлений. Четыре из них связаны с расследованием трагедии на стройке 28 декабря 2017-го года в Челнах. Владелец автомойки «Штаб» Фанил Шарипов на пересечении проспекта Вахитова с улицей Машиностроителей решил возвести рядом административное здание с гостевой автостоянкой.

Техника безопасности и технология работ были нарушены. Вместо скрепления каждого слоя арматуры и плит раствором бетона строители в какой-то момент выстроили из металлических подпорок и плит каркас части здания и намеревались залить все разом, чтобы завершить работы к Новому году. Но после укладки башенным краном одной из плит поверх незакрепленных конструкций они начали гнуться. Двое рабочих кинулись к ним с молотками, стали бить, чтобы выровнять, и были погребены под рухнувшей сверху плитой, рассказывали позже их выжившие коллеги. Ни касок, ни спецодежды, ни официального договора о работе на данном объекте у бригады не было.

Техника безопасности и технология работ была нарушена. Фото ГУ МЧС России по РТ

В челнинском отделе Следкома возбудили дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть двух человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Явку с повинной написал электрик Петр Зайцев, которого часть рабочих называли прорабом. Позже обвинение против Зайцева смягчили, предъявив ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей двум и более лицам), а далее прекратили его преследование за деятельным раскаянием.

Вдовы погибших Исмагилова и Нуралиева продолжали жаловаться. В итоге вынесенное Никитиной постановление о прекращении дважды отменял ее начальник Халиев. По версии СК, делал он это формально. Третью отмену инициировали прокуроры. Дело было передано в центральный аппарат Следкома по РТ и на скамье подсудимых в итоге оказался заказчик стройки и арендатор участка Шарипов. Вину отрицал. В октябре 2019-го получил 3,5 года колонии-поселения, но никуда не уехал — в декабре Верховный суд РТ заменил реальный срок условным.

3. Ноу-хау обвинения

По версии обвинения, следователь Никитина и ее руководители Шакиров и Халиев в 2017—2018 годах по делу Зайцева—Шарипова совершили целый ряд преступлений по предварительному сговору и в группе:

злоупотребили своими полномочиями (ч. 2 ст. 35 ч. 1 ст. 285 УК РФ — у Халиева ч. 2 ст. 285 УК);

привлекли заведомо невиновного Зайцева к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 35 ч. 1 ст. 299 УК РФ);

незаконно освободили от уголовной ответственности Шарипова (ч. 2 ст. 35 ст. 300 УК РФ, у Халиева и Шакирова с дополнительным квалифицирующим признаком об организации преступления по ч. 3 ст. 33 УК РФ).

По версии обвинения, следователь Никитина и ее руководители Шакиров и Халиев в 2017—2018 годах по делу Зайцева—Шарипова совершили целый ряд преступлений по предварительному сговору и в группе. Фото ГУ МЧС России по РТ

Также Перепеченовой инкриминируют еще и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ) с незаконной переквалификацией обвинения и прекращением дела за деятельным раскаянием, которое невозможно без погашения ущерба. Более того, по данным следствия, в одном из постановлений о прекращении подпись Зайцева о согласии с таким решением поддельная.

По данным «Реального времени», конструкция обвинения с применением ч. 2 ст. 35 УК РФ вызвала интерес у опытных судей. Дело в том, что сами по себе статьи о должностных злоупотреблениях-превышениях не содержат квалифицирующего признака «по предварительному сговору и в составе группе», и применение спецстатьи добавляет тяжести обвинению. Заметим, что статьи 299 и 300 УК РФ и без того предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.

4. «Амнистия» для турецкого подданного

Последний эпизод обвинения силовиков связан с делом об изнасиловании 16-летней. В июле 2018-го юная работница кафе обвинила в случившемся хозяина заведения — гражданина Турции Адила Шишмека, а в сентябре следователь Никитина прекратила это дело «за отсутствием события преступления».

Теперь и следователя, и ее бывших начальников обвиняют в преступной халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, Никитина ненадлежащим образом провела первичные действия, что повлекло утрату возможных вещдоков, и без достаточных оснований закрыла дело. А Халиев с Шакировым не проконтролировали ни ход проверки сообщения о преступлении, ни само расследование.

Теперь и следователя, и ее бывших начальников обвиняют в преступной халатности (в нижнем ряду второй слева Шакиров, третий — Халиев, крайняя справа — Никитина). Фото chelny-izvest.ru

Когда вышестоящая инстанция дала прекращенному делу задний ход, повар уже уехал из России и был объявлен в международный розыск по заочному обвинению в изнасиловании.

Версия защиты по «амнистии» турку заключается в отсутствии объективных доказательств — якобы и судмедэкспертиза, и результаты исследования на полиграфе заставили следователя сомневаться в правдивости показаний юной потерпевшей. Причем с момента прекращения дела до отъезда экс-подозреваемого на родину прошло еще три месяца, то есть ошибку рядового сотрудника вполне можно было исправить.

Близкие к следствию источники парируют эти доводы тем, что скрылся иностранец как раз тогда, когда центральный аппарат следственного управления затребовал прекращенное дело об изнасиловании на проверку. И обнаружил, что говорящие сами за себя реакции при исследовании на детекторе лжи были и у подозреваемого, и у потерпевшей. А у последней на шортах еще и потожировые следы фигуранта были. «Халиев как руководитель должен был после прекращения изучить дело и дать свое заключение об обоснованности этого решения, он это сделал лишь задним числом», — подчеркивает источник издания.

Прокуратура Татарстана направила дело челнинских следователей в челнинский же суд. Фото Сергея Афанасьева

5. Возьмет ли суд автограда самоотвод?

Прокуратура Татарстана направила дело челнинских следователей в челнинский же суд. То есть по месту совершения преступления. В автограде живут и основные свидетели, и потерпевшие — экс-обвиняемый Зайцев и заявившая на турка девушка.

Впрочем, источники «Реального времени» не исключают, что ради объективности подсудность может быть изменена. С учетом того, что именно в Набережных Челнах выносили приговор Шарипову по делу о смерти двух строителей. И там же на протяжении 3 лет работала команда полковника Халиева, регулярно обращаясь в суд за санкциями на обыски, аресты и иные следственные действия, а также направляя завершенные дела на рассмотрение Фемиды. И процессы эти проходили непросто.

Возьмет ли суд автограда самоотвод или обвиняемые будут просить Верховный суд о переносе разбирательства в другой район, а то и регион, покажет время.

6. Как первый следователь по делу «Штаба» свидетелем стал

«Ни один из обвиняемых причастность к совершению преступлений не признал», — комментирует ситуацию старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий. Сами попавшие в дело комментировать свою позицию на этой стадии отказались. Однако их адвокаты посчитали возможным довести ряд доводов, которые ранее озвучивали в своих ходатайствах следствию и прокуратуре.

По данным защиты, дело о плите возбуждал совсем другой следователь — Иван Круглев. Он же задерживал Шарипова-младшего и Зайцева, а получив от последнего явку с повинной, ходатайствовал об избрании домашнего ареста. «Но почему-то Круглев по нашему делу проходит свидетелем. А ведь именно он привлек Зайцева к ответственности. Дело Никитиной передали лишь через 2,5 месяца, — пояснил «Реальному времени» ее адвокат Рамиль Валиев. — Она получила его и с полным признанием Зайцева, полученным в присутствии договорных адвокатов. Он брал всю вину за несчастный случай на себя: мол, он, как прораб, не обеспечил технику безопасности».

По словам Валиева, еще при Круглеве прораб-электрик успел отказаться от признания. Его же клиентка дала свою оценку всем материалам дела и нашла основания для переквалификации и прекращения дела за деятельным раскаянием. Хотя, возможно, допустила недочеты, за что была позже справедливо привлечена к дисциплинарной ответственности. Никаких преступлений, по мнению защитника, она не совершала. «В такой ситуации вообще перечеркивается процессуальная независимость следователя, ведь любое отмененное решение можно трактовать как преступление. При этом никакого корыстного мотива нет — этот вопрос долго проверяли и вменили некую личную заинтересованность», — комментирует Валиев. А еще подчеркивает, что Зайцев ни о каком давлении со стороны следствия никогда не заявлял, давал и менял показания добровольно.

По данным защиты, изъятый при первом следователе айфон одного из фигурантов исчез, но примерно в январе 2018-го использовался неким абонентом в Альметьевске. В этой части в отношении первого следователя вынесли отказ в уголовном преследовании, а сам он перевелся в Кировскую область и в деле бывших коллег получил статус ценного свидетеля. Меж тем тот пропавший телефон принадлежал Ильшату Низаеву, который также мог оказаться на скамье подсудимых.

Еще в сентябре 2019-го Верховный суд Татарстана поставил точку в гражданском споре между вдовой погибшего при обрушении рабочего Исмагилова и Низаевым. Фото Олега Тихонова

7. По иску вдовы бригадира «шабашников» наказали рублем

Еще в сентябре 2019-го Верховный суд Татарстана поставил точку в гражданском споре между вдовой погибшего при обрушении рабочего Исмагилова и Низаевым. Истица утверждала, что на ту опасную стройку ее мужа привлек именно ответчик, причем в качестве... водителя. Она просила установить факт трудовых отношений, обязать Низаева составить акт о несчастном случае и компенсировать ей моральный вред в 1 млн рублей, а также невыплаченную зарплату.

Ранее Набережночелнинский горсуд вдове отказал, однако апелляционная инстанция по гражданским делам установила — семья Шариповых привлекла на стройку Низаева, однако официальный договор подряда не заключила. Тем не менее материалы для стройки заказывал именно этот бригадир, и он же нашел рабочих, в том числе крановщика. Кроме того, суд установил, что с ноября по конец декабря с карты жены Низаева на счет Исмагилова перечислили 62,6 тыс. рублей, при этом перевод за один из дней сопровождался сообщением «Зарплата». Также суд исследовал переписку между покойным работником и его бригадиром. В итоге иск вдовы Исмагилова был удовлетворен частично: трудовые отношения признаны установленными, а в качестве морального вреда с Низаева взыскано 150 тысяч рублей.

— Именно Низаев нарушил технологию, что и повлекло трагедию, — считает адвокат осужденного Фанила Шарипова Руслан Мадифуров. — Он был бригадиром, хотя на следствии называл себя просто разнорабочим и всячески увиливал.

Защитник следователя Рамиль Валиев считает, что наличие вступившего в силу приговора по Шарипову и решения по иску к Низаеву говорят само за себя: «До сих пор нельзя поставить точку в этом деле и сказать — виновен лишь конкретный человек. Так в чем тогда вина Перепеченовой?..»

8. Халиев и Шакиров требуют восстановления на службе

«Дело о плите было на контроле в СКР с апреля 2018-го, и о его прекращении наверху знали», — поделился с «Реальным временем» один из бывших коллег обвиняемых. И высказал мнение о чьем-то «личном интересе к привлечению к ответственности именно Халиева», а чтобы до него дотянуться — поставили под удар подчиненных.

Полковник и майор со своим увольнением не согласны. Первый подал иск о восстановлении на службе в Вахитовский суд Казани, второй — в челнинский. Оба получили отказы. Однако в силу эти решения пока не вступили. В частности Камиль Халиев в суде настаивал, что служебные проверки, итогом которых стал приказ Бастрыкина, «проведены с существенным нарушением законов и инструкций», а дисциплинарное взыскание в виде увольнения применено за проступки, по которым его ранее уже привлекали к дисциплинарной ответственности. Сами же приказы, по его мнению, вынесены за пределами сроков давности и без получения объяснений от него лично.

Однако суд первой инстанции постановил, что «установление самого факта нарушения истцом Присяги независимо от сроков его привлечения к дисциплинарной ответственности в силу положений ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» исключает дальнейшую возможность продолжения истцом службы, так как несовместимо с выполнением должностных обязанностей сотрудника Следственного комитета РФ».

Камиль Халиев настаивал, что служебные проверки, итогом которых стал приказ Бастрыкина, «проведены с существенным нарушением законов и инструкций». Фото Ирины Плотниковой

Помимо увольнения Халиев оспаривал и постановления о возбуждении уголовных дел. В том числе последнее — от 7 мая 2020-го, подписанное главой Следкома по РТ Валерием Липским, усмотревшим в действиях следователя признаки преступлений против правосудия по статьям 299 и 300 УК РФ. Суды двух инстанций посчитали претензии заявителя необоснованными.

9. Как в Татарстане наказывают за незаконные посадки и освобождения

В базе Верховного суда Татарстана не нашлось приговоров по фактам привлечения заведомо невиновных к уголовной ответственности и апелляций на таковые. Есть промежуточные жалобы на домашний арест альметьевского следователя МВД Фарукшина в ноябре 2019-го, которому инкриминировали букет должностных преступлений — превышение полномочий, фальсификацию доказательств и заключение под стражу заведомо невиновного. Сейчас в этом деле разбирается суд. Наряду с Фарукшиным обвинение по статье 299 предъявлено его коллеге Желвакову.

В 2015-м свой арест обжаловал заинский оперативник угрозыска Линар Прохоров, также привлекавшийся по статье 299. Однако под суд он пошел уже без нее и в 2016-м получил 2 года колонии-поселения за фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности лицом в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления, и за заведомо ложные показания свидетеля.

В 2006-м Верховный суд Татарстана отправил на 5 лет в колонию строгого режима сотрудника Казанского ЛОВД на транспорте Сергея Беляева — за взятки, превышение полномочий, служебный подлог и незаконное освобождение от уголовной ответственности. Причем в деле фигурировала информация о вымогательстве взяток с подозреваемого в незаконном обороте наркотиков за смягчение меры пресечения и прекращении дела на основании липовой справки о его смерти.

Фигурантом уголовного дела на днях стал еще один бывший следователь СКР из челнинского отдела. Фото Ирины Плотниковой

10. Чистки в челнинском отделе продолжаются

Фигурантом уголовного дела на днях стал еще один бывший следователь СКР из челнинского отдела. По версии следствия, силовику Раджабову заказали уголовное дело в отношении конкретного гражданина по статье 159 УК РФ (мошенничество) и оплатили этот заказ суммой в 1 млн рублей в октябре 2017 года. Службу этот сотрудник Следкома оставил еще в прошлом году и теперь подозревается в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и незаконном привлечении к уголовной ответственности. Жертва заказа, по данным источников «Реального времени», успела побывать на скамье подсудимых, однако суд вернул дело на дополнительное расследование, а перепроверка вскрыла детали преступления против правосудия.