«Запах гари, как будто траву жгут»: Набережные Челны накрыл смог сибирских пожаров

Дым от миллиона гектаров горящего в Сибири леса накрыл автоград

Фото: Сергей Афанасьев

Сегодня во второй половине дня Набережные Челны окутала густая удушливая пелена дыма. В воздухе, по словам челнинцев, стоит запах гари, «как будто траву жгут рядом». Выяснилось, что до автограда добрался смог от лесных пожаров в Сибири. По данным экологов, «мгла» движется со скоростью 40 км/ч, но превышения ПДК в атмосфере нет, челнинцев призывают к спокойствию. Подробнее — в материале «Реального времени».



Смог окутал автоград



Дымный туман пришел в Набережные Челны сегодня примерно после обеда. Перед этим новостные ленты пестрели сообщениями о смоге в Башкирии, где люди жаловались на затрудненное дыхание и резь в глазах. Челнинцы же сообщают, что наблюдают дымку и в соседних районах: в Тукаевском и Менделеевском.

— Небо заволокло, пасмурно стало. Хотя солнце светит сквозь дымку. Чувствуется легкий запах гари, как будто траву жгут или рядом что-то горит. Глаза особо не режет, как писали башкиры, но дышать тяжелее, чем обычно, — рассказал о дымной пелене «Реальному времени» челнинец Олег Журавлев.

Еще ряд местных жителей сообщили о «мгле, нависшей над городом». Некоторые жаловались, что кроме неприятного запаха гари ощущали першение в горле. «Не знаю, связано ли это со смогом или просто с жарой, но на улице реально очень душно, кислорода не хватает. Каждый раз вдыхаешь так, точно стоишь неподалеку от костра, а отойти от «костра» нельзя, потому что везде такой воздух. До сих пор этот смог не ушел, хотя сейчас немного сместился на запад. Так что, Казань, жди», — предупреждают челнинцы.

Эхо сибирских пожаров

Как сообщили «Реальному времени» в МЧС Татарстана, пожаров в Набережных Челнах и в целом по Татарстану нет. Причину происхождения смога пояснили в Министерстве экологии и природных ресурсов республики.

— После сообщений о смоге и запахе гари наши специалисты выезжали на место. Превышения ПДК в атмосфере не зафиксировано. Была налажена оперативная связь с представителями республиканских управлений Роспотребнадзора и Гидрометцентра. Эта так называемая «мгла», нависшая над Челнами, — следствие лесных пожаров в Сибири. В нашей республике ничего не горит, смог идет через Башкирию, движется где-то со скоростью 40 км/ч, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Минэкологии республики Лилия Мулюкова.

Масштабное бедствие

Тем временем леса в Сибири горят на площади уже миллион гектаров. Стихийное бедствие бушует в Иркутской области, Красноярском крае, на Алтае, Ямале, в ХМАО и Якутии. Масштабы ЧП уже назвали рекордными.

Сегодня в Иркутской области из-за пожаров в лесах вынуждены были закрыть аэропорт Киренска. Недостаточная видимость вынудила один из самолетов вернуться после взлета. С 11 июля указом губернатора региона на всей территории Прибайкалья введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

ГУ МЧС России по ЯНАО сообщило, что на территории региона «действуют 12 очагов природных пожаров на общей площади 649 га». В то же время в окружном учреждении «Леса Ямала» заявили о девяти пожарах в центральной части округа на площади 510,9 га, кроме того, восемь пожаров на площади 495,9 га локализованы.

В Красноярском крае лесные пожары охватили почти 700 тыс. га. Многие очаги в труднодоступных местах, причины возгорания — аномальная жара, сильный ветер, так называемые сухие грозы.

Смогом от лесных пожаров в Сибири затянуло весь Урал. Дымную пелену отметили в Екатеринбурге, Кургане и Челябинске, позднее — в Башкирии. В Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прокомментировали сообщения о смоге:

«Зарегистрированные метеостанциями 25.07.19 г. атмосферные явления в виде туманов, дымок, дымной мглы связаны с установлением над территорией республики области повышенного давления. Слабые ветра до 5 м/с и нисходящие движения в погодообразующем слое атмосферы над территорией республики способствуют накоплению различных примесей в приземном слое атмосферы», — говорится на сайте ведомства.

В Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям сообщили, что получили от населения 28 сообщений с жалобами на смог в атмосферном воздухе. Однако в Башгидрометцентре уточнили, что в пробах атмосферного воздуха превышений ПДК по продуктам горения (диоксиду и оксиду азота) не обнаружено.