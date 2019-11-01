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Фотомарафон «100-летие Татарстана»: пионерский отряд одного из колхозов Челнинского района, 1930-е годы

07:00, 01.11.2019 5 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие Татарстана»: пионерский отряд одного из колхозов Челнинского района, 1930-е годы

Пионерская организация в 1930-е годы охватывала практически всех школьников Татарии. Но это была не только школьная организация: несмотря на то, что ячейки формировались в классах, массив пионерской работы охватывал гораздо больше сторон жизни.

У пионеров по всей стране, в том числе в Татарии, было множество дел помимо учебы. Их активнейшим образом вовлекали в политическую и социальную жизнь: ковали нового советского человека, который обязан с детства помогать социалистическому обществу. Пионерские слеты часто приурочивали к крупным «взрослым» совещаниям и съездам.

Делегаты II слета пионеров на совещании Казгорсовета, сентябрь 1930 года. Фото: из фондов Государственного архива РТ


До рождения тимуровского движения оставалось несколько лет (книга «Тимур и его команда» вышла в 1940 году), но все предпосылки к этому были созданы заранее. Дети занимались общественной работой, обучали неграмотных, из городов в деревню отправляли книги и собирали макулатуру. В 1930 году пионерская организация СССР отрапортовала:

«Мы обучили грамоте свыше одного миллиона неграмотных. Мы отправили в подшефные села 20 тысяч радиоприемников. Мы послали пионерам деревни свыше 500 тысяч книг. Мы внесли на строительство заводов полтора миллиона рублей. Мы с радостью рапортуем, что на средства, полученные от реализации утиля, куплено для колхозов 4,5 тысячи тракторов».

Вся эта деятельность проводилась и в Татреспублике. В воспитании пионеров в городах особое внимание уделялось учебе и политической подкованности, на селе создавались колхозы — и уклон в воспитании был соответствующий. Посильный труд пионеров использовали везде: например, в селах Татарии создавали «пионерскую почту» — дети работали посыльными в летний полевой сезон.

Пионерская почта в одном из колхозов Татарии, 1930 год. Фото: из фондов Государственного архива РТ

Не обходилось и без соцсоревнования: все ведь было по-взрослому. Пионеры соревновались не только между дружинами и отрядами, но и составляли индивидуальные, личные договоры социалистического соревнования друг с другом.

Договор о социалистическом соревновании между пионерами, 1934 год. Фото: из фондов Государственного архива РТ

Большое внимание уделялось здоровью детей. На лето многих из них направляли в пионерские лагеря, целью пребывания в которых было не только отдохнуть, но и оздоровиться (этому способствовали, согласно архивным документам, «четко проводимый режим дня, усиленное питание, квалифицированная медицинская помощь, широкое пользование лечебными силами природы — солнцем, водой и воздухом»).

Пионеры во время занятия художественной самодеятельности в пионерском лагере при колхозе «Победа №2», 1933 год. Фото: из фондов Государственного архива РТ
Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 09:05
    Для детей все равно старались в СССР. Как ни крути, а дети были важны
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    Анонимно 09:48
    Да, дети были "важны" - важны, как будущие бойцы Мировой марксистской (коммунистической) "революции" - т.е. нужны для установление диктатуры "пролетариата" на всей планете Земля.

    Все 1920-е и 1930-е годы в СССР не скрывали, что первоочередной задачей РКП(б) и ВКП(б) была Мировая коммунистическая революция, которая была поставлена ещё международными марксистами-террористами Лениным и Троцким.
    Именно поэтому и уделялось пристальное внимание молодежи, пропаганде и агитации марксизма.

    В июле 1920 года в Петрограде проходил II конгресс Коминтерна (международная террористическая марксистская организация), на котором большое внимание было уделено пропаганде и агитации среди молодежи и подтвержден курс на захват международной марксистской партией власти на всем Земном Шаре, из Википедии:

    "На конгрессе был принят Устав Коминтерна, в котором были подтверждены цели и задачи мирового коммунистического движения, принятые на I конгрессе: свержение капитализма, установление диктатуры пролетариата и создание всемирной Советской республики. Коминтерн в нём рассматривался как единая международная партия с железной дисциплиной. В качестве условий вступления в Коминтерн были приняты ленинские «Двадцать одно условие».

    "Всемирная Советская Республика" - это Французская Советская Республика, Германская Советская Республика, Северо-Американская Советская Республика, Австралийская Советская Республика, Бразильская Советская Республика, Канадская Советская Республика и т.д.

    Конечно же для осуществления этих кровавых человеконенавистнических планов требовалось огромное количество оболваненных молодых бойцов, которых и поставляла марксистской партии пионерия и комсомолия.

    Без всякого сомнения были и положительные стороны у пионерской и комсомольской организаций - воспитания умения работы в коллективе, умение планировать своё время и т.д.
    Но все эти положительные качества детей и подростков использовались марксистами не на благое дело...
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  • Анонимно 09:07
    Прекрасные фотографии!
    В договоре социалистического соревнования сделана всего одна ошибка.
    Вспомнил своё пионерское детство - сбор макулатуры, металлолома, социалистические обязательства, пионерские сборы и линейки, сбор посылок борющимся против империализма народам и т.д.
    Правда в пионерском лагере был всего один раз - не понравилось почти полное отсутствие свободы, привык хотя бы летом распоряжаться своей жизнью сам.

    Спасибо за интересные фотографии и текст уважаемым автору, РВ и ГА РТ.
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  • Анонимно 09:33
    Да, скоро страшная война пройдется по этим детишкам и те, кто выживут, станут ещё крепче, ещё сильнее, ведь вся надежда только на них. Спасибо им за это!
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    Анонимно 10:10
    Да, страшная трагедия 2-я Мировая война.
    Только 3% выпускников школ 1941 года доживут до Победы.
    Вечная Память погибшим в боях за Родину и Слава Победителям.

    Но надо и помнить о том, что и марксисты несут свою долю ответственности за развязывания 2-й Мировой войны.

    Не было бы российского марксизма Ленина и Троцкого с их планами Мировой марксистской (коммунистической) "революции" и установления диктатуры "пролетариата" на всей планете Земля, не было бы и германского национал-социализма (нацизма) Гитлера и Геббельса с их идеей Великогерманского рейха.

    И марксисты и национал-социалисты (нацисты) уделяли пропаганде и агитации среди молодёжи огромное внимание и тратили огромные средства для подготовки оболваненных бойцов будущей "революции" и войны.

    Ленин и Троцкий считали, что любую Мировую войну надо превращать в Гражданскую и захватывать власть - так они и поступили во время 1-й Мировой войне, развязали Гражданскую войну в России и захватили власть.

    Надеялись марксисты аналогичным образом поступить и во время 2-й Мировой войне - но очень скоро для СССР 2-я Мировая война превратилась во 2-ю Отечественную войну - войну за выживания многочисленных народов СССР.

    Национал-социалисты (нацисты) вырезали не только марксистов (коммунистов), но и "неполноценные" народы и этносы на всех территориях, которые оккупировали.

    И только благодаря Подвигу народов СССР, ценой жизни около 30 миллионов человек порожденные Лениным и Троцким Гитлер и геббельс были остановлены и уничтожены в 1945 году.

    Кстати, еще в 1943 году лучший ученик Ленина и Троцкого Сталин разогнал Коминтерн.
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