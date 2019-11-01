Фотомарафон «100-летие Татарстана»: пионерский отряд одного из колхозов Челнинского района, 1930-е годы

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 75-я

Пионерская организация в 1930-е годы охватывала практически всех школьников Татарии. Но это была не только школьная организация: несмотря на то, что ячейки формировались в классах, массив пионерской работы охватывал гораздо больше сторон жизни.

У пионеров по всей стране, в том числе в Татарии, было множество дел помимо учебы. Их активнейшим образом вовлекали в политическую и социальную жизнь: ковали нового советского человека, который обязан с детства помогать социалистическому обществу. Пионерские слеты часто приурочивали к крупным «взрослым» совещаниям и съездам.

Делегаты II слета пионеров на совещании Казгорсовета, сентябрь 1930 года. Фото: из фондов Государственного архива РТ



До рождения тимуровского движения оставалось несколько лет (книга «Тимур и его команда» вышла в 1940 году), но все предпосылки к этому были созданы заранее. Дети занимались общественной работой, обучали неграмотных, из городов в деревню отправляли книги и собирали макулатуру. В 1930 году пионерская организация СССР отрапортовала:

«Мы обучили грамоте свыше одного миллиона неграмотных. Мы отправили в подшефные села 20 тысяч радиоприемников. Мы послали пионерам деревни свыше 500 тысяч книг. Мы внесли на строительство заводов полтора миллиона рублей. Мы с радостью рапортуем, что на средства, полученные от реализации утиля, куплено для колхозов 4,5 тысячи тракторов».

Вся эта деятельность проводилась и в Татреспублике. В воспитании пионеров в городах особое внимание уделялось учебе и политической подкованности, на селе создавались колхозы — и уклон в воспитании был соответствующий. Посильный труд пионеров использовали везде: например, в селах Татарии создавали «пионерскую почту» — дети работали посыльными в летний полевой сезон.

Пионерская почта в одном из колхозов Татарии, 1930 год. Фото: из фондов Государственного архива РТ

Не обходилось и без соцсоревнования: все ведь было по-взрослому. Пионеры соревновались не только между дружинами и отрядами, но и составляли индивидуальные, личные договоры социалистического соревнования друг с другом.

Договор о социалистическом соревновании между пионерами, 1934 год. Фото: из фондов Государственного архива РТ

Большое внимание уделялось здоровью детей. На лето многих из них направляли в пионерские лагеря, целью пребывания в которых было не только отдохнуть, но и оздоровиться (этому способствовали, согласно архивным документам, «четко проводимый режим дня, усиленное питание, квалифицированная медицинская помощь, широкое пользование лечебными силами природы — солнцем, водой и воздухом»).

Пионеры во время занятия художественной самодеятельности в пионерском лагере при колхозе «Победа №2», 1933 год. Фото: из фондов Государственного архива РТ

Людмила Губаева