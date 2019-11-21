Как Набережные Челны превратились в город Брежнев

История жизни автограда с неприжившимся названием

Сегодня исполняется 37 лет со дня переименования Набережных Челнов в Брежнев. Историческое для автограда событие произошло 22 ноября 1982 года, спустя неделю после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. «Вести КАМАЗа» вспоминают, как в Набережных Челнах задним числом собрали митинг, где трудящиеся якобы сами «попросили» власти дать их городу имя «дорогого» Леонида Ильича.



С новым именем город Брежнев прожил недолго, всего 6 лет. За это время памятник «дорогому» генсеку в автограде так и не установили. Свое историческое название Набережные Челны вернули себе лишь 6 января 1988 года, после массовых писем с протестами челнинцев.

Подробнее о жизни города в эти годы рассказывают блогеры «Вестей КАМАЗа» Олег Смирнов и Александр Чухонцев. Так, например, Смирнов делится в блоге фотографиями того самого митинга за присвоение Набережным Челнам нового названия, а также проектами стел города Брежнева и другими уникальными снимками тех лет и рассказами.

Фото vestikamaza.ru